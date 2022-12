Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Cáceres otorga ayudas a 29 entidades

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Cáceres ha aprobado la concesión definitiva de las subvenciones para el desarrollo y el fomento de la actividad deportiva de la temporada 2021/2022 por valor de 185.000 euros.

De esta forma, el Consejo ha dado luz verde a la subvención de 3.332 licencias deportivas pertenecientes a 29 entidades deportivas de la ciudad.

En este sentido, el concejal Andrés Licerán destaca la importancia de estas ayudas al deporte base, puesto que tienen el objetivo del ayudar a las asociaciones, los clubes y entidades en competiciones entre 6 y 19 años.

Respecto a las personas con discapacidad no se establece límite de edad para estas subvenciones. Unas ayudas que, según sus palabras, han sido estudiadas de forma "detallada", ya que no sólo se han valorado el número de destinatarios, sino que también se ha estudiado la dificultad para desarrollar esta actividad en aquellos clubes que no han recibido otras subvenciones y que estén obligados a salir de la provincia o de la comunidad autónoma.

"Como novedad, este año también hemos valorado el fomento de la igualdad en el deporte así como la excelencia deportiva en aquellos clubes o entidades deportivas que han tenido un mejor resultado", ha destacado el edil, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Cáceres.

Entre las 29 entidades deportivas que han recibido estas ayudas, destacan el Club Polideportivo Colegio Diocesano que ha recibido una cantidad 15.093,91 euros; la Asociación Deportiva Puente de San Francisco con 10.230,86 euros; o el club Femenino Cáceres Atlético con una cantidad de 12.334,39 euros.

Cabe recordar que las bases de estas ayudas fueron aprobadas el pasado 9 de noviembre día en el que el Consejo Rector también aprobó un convenio con el Club Polideportivo Cacereño, por un importe de 55.000 euros.

"Continuamos trabajando desde el Ayuntamiento de Cáceres en fomentar el deporte de base y de esta manera refrendamos estas ayudas", ha sentenciado Licerán.