Extremadura New Energies iniciará acciones para lograr nuevos permisos mineros en Cáceres

La empresa Extremadura New Energies (ENE) ha comunicado este miércoles que "respeta, aunque no comparte" la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Cáceres, que confirma la denegación del permiso de investigación en el yacimiento de Valdeflórez, ya que la empresa continúa manteniendo que las actuaciones planteadas no constituían extracción o explotación de materias primas, sino que se trataba de meras actuaciones de estudio e investigación del subsuelo no afectadas por limitaciones en el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres.

En cualquier caso, los servicios jurídicos de la empresa están analizando los fundamentos del recurso que cabría presentar contra esta sentencia en instancias superiores, según informa ENE en una nota de prensa.

Asimismo, la compañía recuerda que, en base al informe preparado por dichos servicios jurídicos, y tal y como ha sido reconocido públicamente por la administración, se puede solicitar la Concesión Directa del yacimiento a través de los Permisos de Exploración solicitados al tratarse de un depósito perfectamente conocido e identificado, y habiendo sido demostrada su viabilidad técnica y económica para su aprovechamiento racional a lo largo de las próximas décadas, tal y como contempla la Ley de Minas.

En este sentido, el modelo de extracción diseñado por ENE que baraja ahora una mina subterránea es "un nuevo proyecto que da respuesta a todas las inquietudes planteadas", añade.

Así pues, se prevé una zona de extracción 100% subterránea sin ningún impacto sobre la superficie y con una única boca de acceso situada junto a una planta de procesado de litio que será única en Europa y que situará a Cáceres en el corazón del nuevo ecosistema industrial que se está generando en torno al litio.

Con todo ello, ENE defiende que esta iniciativa es medioambientalmente sostenible y se marca un objetivo de cero emisiones y vertido cero, en el que se sustituye el combustible de gas natural por hidrógeno verde.

Además, se utiliza agua procedente de la estación depuradora de aguas residuales, se alimenta la planta con electricidad 100% renovable y se utiliza una flota de vehículos y equipos eléctricos.

Finalmente, se estima una inversión inicial de más de 600 millones, así como la generación de 1.500 empleos durante los 2 años de construcción y de más de 700 durante los 27 años de operación.