El cupón de la ONCE reparte en el día de su patrona 350.000 euros en Alcántara

La ONCE ha repartido en Alcántara (Cáceres) 350.000 euros en el sorteo de este pasado martes, 13 de diciembre, al resultar premiados 10 cupones del número 51896, agraciados con 35.000 euros cada uno de ellos.



En concreto, Francisco Javier Montero Montero, vendedor de la ONCE desde mayo de 2000, ha repartido la suerte entre sus clientes habituales el día de 'Santa Lucía', patrona de la ONCE, al vender en Alcántara (Cáceres), los 10 cupones premiados a las cinco cifras.



Así, Francisco Javier, que realiza cada semana la ruta de Alcántara, Mata de Alcántara, Piedra Albas, Villa del Rey y Estornino, ha vuelto a repartir alegría por cuarta vez entre sus clientes, puesto que con anterioridad ha dado dos premios mayores en dos sorteos del Sueldazo de Fin de Semana y un adicional de 100.000 euros en el Cuponazo, según informa en una nota de prensa la ONCE.