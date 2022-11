El Ayuntamiento de Cáceres pide unidad para luchar contra el Sida y eliminar los estigmas

El Ayuntamiento de Cáceres ha reiterado su compromiso en la lucha contra el Sida y en la necesidad de seguir trabajando para combatir las desigualdades, "ya que se trata de un problema social que puede afectar a cualquier persona y por ello hay que seguir trabajando unidas las instituciones, la ciudadanía y las organizaciones".

Así lo ha indicado la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, en el acto con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se ha celebrado, en el consistorio cacereño, en el que se ha leído un manifiesto por alumnado del IES Virgen de Guadalupe, y un manifiesto por el presidente del Comité Antisida de Extremadura, Santiago Pérez.

Pulido ha señalado que "la lucha contra el sida ha sido durante mucho tiempo una lucha incansable y necesaria, porque había muchos hombres y mujeres que han ido perdiendo calidad de vida y la propia vida por culpa de esta tremenda enfermedad, que fue devastadora pero que vamos dominando poco a poco, combatiendo el estigma que ha tenido, y seguimos en esa lucha porque nos queda mucho por conseguir, sobre todo la igualdad".

Además, ha añadido que "aunque en España hemos dado pasos y las personas que tienen Sida o que han sido diagnosticadas han tenido oportunidad de escuchar los mensajes de la prevención, el acceso a los tratamientos o la detección precoz, en otros países esto no ocurre y eso es terrible porque la enfermedad sigue viva y extendiéndose y sigue siendo causa de infelicidad para muchas personas y es lo que queremos combatir".

Pulido ha recordado que el objetivo es conseguir que "todas las instituciones públicas sigamos comprometidas en esta lucha, no solo la ciudadanía que es esencial, las organizaciones y colectivos, sino también las instituciones públicas deben apoyarla y liderarla".

Según Pulido, no puede haber una persona representante pública que no defienda y se comprometa con esta lucha, por lo que ha abogadop or promover medidas que permitan el acceso universal a los tratamientos, que mejoren las posibilidades de la detección precoz y sobre todo que vayan eliminado los estigmas que existen sobre las personas que padecen esta enfermedad".

Además, ha añadido que "el Ayuntamiento apuesta por esta lucha y se compromete en seguir en ella, porque es una enfermedad que nos puede afectar a todas las personas; es un problema social que afecta a todos los países en todo el mundo y tenemos que seguir unidos y colaborando para que sea cada vez más eficaz y nuestra sociedad sea cada vez más igualitaria y podamos acceder a la salud y el bienestar".

Al terminar el acto, se ha desplegado un lazo rojo en el balcón de la fachada principal del Ayuntamiento como símbolo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada año el 1 de diciembre.