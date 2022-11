Campaña Ayuntamiento de Cáceres para concienciar importancia de mantener limpia la ciudad

El Ayuntamiento de Cáceres está desarrollando una campaña con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos. Los materiales que se difundirán en medios de comunicación y en redes sociales inciden en lo útiles que son los pequeños gestos como usar las papeleras o ser responsables con la limpieza de orines y excrementos de los perros.

En concreto, según la información de la empresa concesionaria del servicio de limpieza Conyser, el ensuciamiento no va asociado a ninguna franja de edad concreta sino que se produce ligado a diferentes usos de la vía pública. En este sentido, en los alrededores de los parques, las pistas deportivas y los centros docentes, se suelen encontrar restos de envoltorios, envases de bebidas y cáscaras de pipas.



Así pues, respecto al uso de los contenedores, la principal problemática es el depósito de basura y enseres fuera de los mismos y a horas no autorizadas, lo que provoca que los alrededores de los contenedores estén excesivamente sucios, por lo que se recuerda que la basura se puede depositar en el horario comprendido entre las 19:00 y las 24:00 horas.



Cabe recordar que cualquier persona que busque deshacerse de enseres grandes, ya sean electrodomésticos o muebles, puede usar los puntos limpios móviles que llegan a todos los barrios o solicitar al servicio de limpieza de Conyser la recogida a domicilio llamando al 927 62 90 11.



También se han detectado problemas ligados a las pequeñas reformas en domicilios, en los que no se utilizan los contenedores de forma correcta y en ocasiones se realizan vertidos ilegales en lugar de llevar los restos a la planta de inertes. Esto ocasiona que zonas como los alrededores de la ciudad y algunos caminos de acceso a la localidad, se conviertan en escombreras.



Por otra parte, existen malos hábitos en cuanto a la publicidad que se deja en vehículos, que se coge directamente de los parabrisas y se arroja a la vía pública. Suele haber también más basura a la salida de estancos, establecimientos de lotería y cajeros automáticos.



La viceportavoz, María Ángeles Costa, ha insistido en que el comportamiento general de la ciudadanía es positivo. "Cáceres es una ciudad limpia, en la que los espacios públicos suelen mantenerse sin suciedad, pero hay ciertos aspectos en los que podemos mejorar aún más", ha dicho.



A este respecto, ha recordado que el contrato de concesión del Servicio Público de Recogida de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria de la ciudad de Cáceres se modificó con el objetivo de combatir parte de los recortes que se produjeron en 2013. En total, se ha aumentado el presupuesto en 200.693 euros al año.



"Hemos mejorado la limpieza en las zonas verdes y en áreas caninas con la adquisición de dos vehículos eléctricos. También hemos recuperado la limpieza viaria de la Ronda Norte, de Charca Musia, del polígono de las Capellanías y del recinto ferial. Y además se restableció la recogida de residuos sólidos urbanos los domingos y festivos", ha resaltado la edil.