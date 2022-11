El PP critica que la Diputación de Cáceres pague el robot quirúrgico del HUC

Ep.



El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Sergio Rey, ha criticado que la institución provincial se haga cargo de la adquisición de un robot quirúrgico para el Hospital Universitario de Cáceres (HUC), con un desembolso de 1,8 millones de euros, cuando el destinado al Hospital Universitario de Badajoz lo compró la Junta de Extremadura, lo que considera una "discriminación" hacia la provincia cacereña.



Rey cree que es "indecente" que la diputación cacereña tenga que asumir ese gasto y ha acusado al SES de "volver a discriminar" a la provincia de Cáceres porque en abril de este año se anunció que el Hospital Universitario de Badajoz iba a contar con esta máquina de tecnología avanzada.



"El SES no hace caso a los cacereños en ese medio hospital que ni siquiera han acabado", ha lamentado el portavoz 'popular', que se ha referido a las "muchas" maquetas y anuncios de inversiones que se hacen para concluir la segunda fase del hospital cacereño, que no acaba de ser una realidad.



Asimismo, se ha referido al gerente del SES, Ceciliano Franco, al que ha pedido su dimisión por decir que el Hospital de Badajoz "sí es de referencia y el de Cáceres no".



"Por lo tanto, nos vemos en la obligación de que la Diputación de Cáceres tenga que sacar de los pueblos 1,8 millones de euros para que todos los vecinos de la provincia puedan contar con las mismas nuevas tecnologías y esos avances en el Hospital Universitario de Cáceres", ha apuntado el portavoz en declaraciones a los medios minutos antes de comenzar el Pleno ordinario en el que se ha aprobado la modificación de crédito para la adquisición del robot quirúrgico.



Sergio Rey ha exigido la dimisión de Ceciliano Franco "por su incompetencia y discriminación a todos los cacereños y cacereñas", al tener que ser la diputación cacereña la que realice una inversión que le corresponde al SES. "El SES es un caos y discrimina a la provincia de Cáceres", ha concluido.