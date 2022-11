Los trabajadores de Canal de Isabel II en Cáceres continúan las movilizaciones

La mediación celebrada este pasado martes ante la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura, en la Inspección de Trabajo de Cáceres, entre la empresa Canal de Isabel II y la representación de los trabajadores, a petición de estos últimos, ha terminado sin avenencia, por lo que el comité de empresa continuará con las concentraciones convocadas para los lunes de este mes de noviembre.

En concreto, según informa el presidente del comité de empresa, Reyes Naharro, la falta de acuerdo se ha debido a que "la dirección de la empresa se ha negado rotundamente a admitir cualquier posibilidad de abrir de nuevo la mesa de negociación o sentarse para negociar cualquier tipo de acuerdo con los trabajadores".

"Hemos ofrecido a Canal de Isabel II una excelente oportunidad de terminar con las protestas o demostrar, al menos, la buena fe que se les supone y de la que hacen gala públicamente", según informa el comité en una nota de prensa, en la que añade que los trabajadores de Cáceres se sienten "defraudados y desamparados, además de discriminados, por la actitud de la dirección de la empresa y su total falta de respeto".

Asimismo, critica la actitud del delegado que "no parece dispuesto a esforzarse lo más mínimo para conseguir unas condiciones laborales dignas de trabajo, a diferencia de las que él mismo mantiene con respecto al resto, puesto que el sí goza del convenio que aplica la empresa en Madrid aunque preste sus servicios en Cáceres, diferenciándose así del resto de empleados".

"La dirección en Madrid no tiene ningún interés en llegar a conseguir un clima de paz social para los trabajadores de Cáceres, y lo peor de todo es, que no tienen argumentos de peso para negarse a ello, si no excusas peregrinas", añade.

Finalmente, el comité de empresa lamenta "profundamente" la actitud de la empresa, y anuncia que seguirá intentado una negociación para "acordar de buena fe unas condiciones dignas para todos los trabajadores de la empresa, que no generen desigualdades y discriminación entre su personal atendiendo al lugar geográfico en el que se presten los mismos servicios", concluye.