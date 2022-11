La Diputación expone en el II Foro de Reto Demográfico sus medidas contra la despoblación

La Diputación de Cáceres ha participado en el II Foro de Reto Demográfico que se celebra en la localidad pacense de Cabeza del Buey, donde ha expuesto sus medidas contra la despoblación y la exclusión financiera de las zonas rurales.



Así pues, el diputado de Reto Demográfico, Álvaro Sánchez Cotrina, ha resaltado que en la provincia "no se ha cerrado ni un pueblo, gracias al esfuerzo de los municipios y la coordinación y compromiso de las administraciones territoriales", por lo que no se puede "dar ni un paso atrás" y hay que seguir avanzando en políticas que favorezcan proyectos de vida en los pueblos.



En concreto, Sánchez Cotrina, que ha participado en la inauguración de este foro, ha señalado a las administraciones locales como "instrumento clave" para la lucha contra el despoblamiento, y ha manifestado que, de la misma manera que el cambio climático o la igualdad se consideran cuestiones globales, también debe ser la despoblación "una cuestión de estado".



"Tenemos que seguir trabajando para responder con políticas eficaces a las reivindicaciones de los territorios, políticas que caminen, por ejemplo, hacia una fiscalidad que haga atractivo llegar a los pueblos y no salir de ellos", ha recalcado.



El diputado también ha destacado el papel que el medio rural juega en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que se trabaja en prácticas agrícolas sostenibles, de energía asequible y no contaminante, regeneración de aguas residuales, producción sostenible y agroecológica, entre otras. "Tengo claro que el medio rural es uno de los mejores instrumentos para luchar por la salud climática", ha subrayado.



LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA



En el foro, en el que se han abordado asuntos como las oportunidades de financiación, el trabajo en Europa frente al reto demográfico o la igualdad de oportunidades en las zonas rurales, se ha puesto también sobre la mesa la lucha contra la exclusión financiera, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



En este sentido, la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Patricia Valle Corriols, ha expuesto, en una mesa redonda, los dos planes contra la exclusión financiera que ha llevado a cabo hasta ahora la diputación cacereña, y gracias a los cuales casi setenta municipios han podido recuperar servicios financieros, después de haberse visto con sus oficinas bancarias cerradas.



Ante esto, la Diputación de Cáceres, ha explicado Valle Corriols, ha firmado convenios con la Cajalmendralejo y los ayuntamientos que se han ido adhiriendo para poder abrir en sus municipios o bien una oficina de atención personalizada, que funcionará determinados días a la semana o bien un cajero, o ambos servicios, dependiendo de la demanda de cada localidad.



Cabe recordar que fue la Diputación de Cáceres, en un congreso en Montánchez en 2026, la institución que situó el debate de la despoblación en las agendas nacionales. Ahora se ha celebrado en Cabeza del Buey este II Foro sobre Reto Demográfico para dar continuidad a la edición anterior, que tuvo lugar en la localidad cacereña de Caminomorisco.