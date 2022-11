Salaya pide PP aclare si va a presentar enmienda a PGE para sacar de Cáceres el CIIAE

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, se ha referido a las declaraciones de los 'populares' de Badajoz sobre el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE).

En este sentido, ha reclamado a Guardiola que aclare si su partido va a presentar la enmienda anunciada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para sacar este centro de Cáceres.

Además, ha señalado que desde que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, comenzase a cuestionar la ubicación del CIIAE, "hemos asistido sorprendidos al silencio del Partido Popular en Extremadura y, particularmente, en Cáceres, y hemos querido ser respetuosos atendiendo a la difícil situación interna que viven los 'populares', pero las declaraciones de su portavoz en el Ayuntamiento de Badajoz son francamente preocupantes".

Cabe recordar que, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavasillas, que también es portavoz 'popular' en el consistorio y coordinador local del PP de Badajoz, anunció el pasado día 11 que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 de 10 millones de euros para la construcción del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) en la ciudad de Badajoz.

"Resultaría a todas luces inadmisible que los 'populares' presentasen, como ha anunciado Cavacasillas, una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con la finalidad de que no se construya en Cáceres este centro que ya ha echado a rodar y que debe ser una realidad".

Ante esto, el regidor cacereño califica de "inadmisible" que desde el PP de Extremadura "se permita esta deriva localista que no beneficia a nadie en Extremadura", por lo que ha exigido a María Guardiola que "aclare de una vez si está de acuerdo con que el CIIAE debe salir de la ciudad de Cáceres y, de lo contrario, ponga orden en su partido y evite que se siga adelante con esa barbaridad".

Según el regidor cacereño, la construcción del proyecto regional "no puede estar condicionada para el PP a las hipotecas internas de la candidata Guardiola", porque eso demuestra, a su juicio, que "la candidata del PP "no es capaz de diseñar un proyecto regional solvente", y que "frente a los vaivenes de sus portavoces locales no tiene autoridad para tener un criterio de suficiencia y de credibilidad para pensar en nuestra región como un espacio público compartido, de crecimiento colectivo y de desarrollo conjunto".

"Nos alegramos de las inversiones que están viniendo y vendrán a Extremadura, pero lo que no se puede es enfrentar a extremeños contra extremeños y eso es lo que parece querer fomentar el PP y su nueva líder", ha aseverado Salaya.