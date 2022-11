PSOE extremeño celebra en Cáceres jornadas sobre eliminación violencia contra las mujeres

La eliminación de la violencia contra las mujeres centrará este viernes, 18 de noviembre, en Cáceres las jornadas que el PSOE de Extremadura ha organizado con motivo del próximo 25 de noviembre, y que tendrán lugar en el Hotel NH Palacio de Oquendo.

En concreto, el acto central está fijado a las 19:00 horas y bajo el título 'Las mujeres, una cuestión de Estado', contará con la intervención de la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández; la portavoz y secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Soraya Vega; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y la secretaria de Igualdad de Juventudes Socialistas de Extremadura, Luz Márquez.

Estas jornadas tienen como objetivo "reivindicar un país libre de violencia machista", un reto que el PSOE considera "una obligación democrática y cuyo objetivo es alcanzar la violencia cero", según informa el PSOE en una nota de prensa.

Para ello, los socialistas reclaman "más compromiso frente a quienes niegan la violencia machista y más recursos ante quienes recortan en la atención a las víctimas", ya que según reafirman, "la democracia no existe como tal si las mujeres viven con miedo; no hay democracia sin libertad y no hay democracia sin igualdad".

Por tanto, las jornadas arrancarán a las 17:30 horas con la inauguración a cargo de la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández, tras la que tendrá lugar una mesa de debate sobre la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres que moderará la secretaria de Igualdad del PSOE cacereño, Marian García, y que contará con las intervenciones de la jurista de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), Beatriz Cercas; la comandante jefe de la Guardia Civil María Jesús Pascual; la directora de la Casa de la Mujer de Cáceres, Cristina Lancho y la teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido.

Cabe destacar que el acto podrá seguirse íntegramente en directo desde el inicio hasta la clausura en la web del PSOE de Extremadura: www.psoeextremadura.com.