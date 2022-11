El Palacio de Toledo-Moctezuma en Cáceres recupera el color blanco de su cúpula

Ep.



El Palacio de Toledo-Moctezuma de Cáceres, sede del Archivo Histórico Provincial, ha recuperado el color blanco de su cúpula central que se encontraba muy sucia y había perdido su esplendor, por lo que el Ministerio de Cultura, propietario del inmueble, ha procedido este jueves a pintar este elemento del edificio para que luzca en su estado original.



El alcalde de la ciudad, Luis Salaya, ha explicado que en los primeros días de la legislatura ya se trasladó al Archivo Histórico Provincial la necesidad de que se encalara la cúpula del palacio, ya que tenía "una imagen muy amarilla y eso hacía que no destacase como debe destacar, ya que debe ser una de las imágenes de referencia de la Ciudad Monumental".



Asimismo, ha indicado que se trata de una de las peticiones que se realizaron al ministro de Cultura, Miguel Iceta, en la visita que realizó hace unos meses a la ciudad, al cual le enseñó las vistas desde el despacho de la Alcaldía y le invitó a que pintasen la cúpula del citado palacio.



"Tenemos que ser todos sensibles con la conservación de los edificios de la Ciudad Monumental, pero no solo por la conservación, sino también con la estética, con las buenas formas y con tener la ciudad limpia y bien encalada, que es lo mínimo exigible para mantener la Ciudad Monumental", ha añadido.



Así, el pintado de la cúpula no es una obra de rehabilitación sino de mantenimiento, una actuación "muy necesaria", ha dicho el alcalde, que ha incidido en que se trata de que "lo encalado siga encalado".



El Palacio Toledo-Moctezuma es un edificio medieval de estilo renacentista construido durante el XV aunque su aspecto actual se debe a las restauraciones que se acometieron a finales del XVI y principios del XVII.