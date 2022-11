Cinco alcaldes de Valle del Jerte condenados a 11 años de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia provincial de Cáceres ha condenado por un delito de prevaricación administrativa a once años de inhabilitación para el empleo o cargo público a los alcaldes de las localidades de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas durante el ejercicio de 2015 a 2019.



En concreto, la Sala considera como hechos probados que en junio de 2014 se certificó la finalización de las obras de recuperación de zonas degradadas en la Comarca del Valle del Jerte, que consistieron en la clausura y recuperación de los vertederos de Tornavacas, Cabezuela del Valle, Rebollar, Navaconcejo y Cabrero, entre otros.



A estos efectos, según indica la sentencia, se remitió una carta a los alcaldes afectados, entre ellos los cinco acusados, haciéndoles saber su obligación de control y supervisión municipal para evitar nuevos depósitos en lugares que no están legalmente autorizados.



A pesar de ello, señala la resolución, los acusados procedieron a la apertura de zanjas destinadas al destrío de cerezas sobre las superficies recuperadas por el proyecto antes mencionado sin recabar ningún tipo de autorización o permiso, según informa el TSJEx en una nota de prensa.



Asimismo ha quedado acreditado, señalan los hechos probados, que durante el ejercicio como alcaldes de los acusados permitieron durante un tiempo amplio estos vertidos y no adoptaron medidas algunas que lo impidiese.



En el caso de Rebollar, Cabrero y Tornavacas los acusados "llegaron a estimular con colocación de carteles y el dictado de bandos municipales que los propios vecinos del pueblo o bien cualquier tercero interesado pudiese arrojar residuos en las zonas recuperadas".



Finalmente, cabe destacar que la sentencia no es firme, contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.