Extremadura New Energies y Enalter impulsarán proyectos de renovables en zona de Cáceres

Extremadura New Energies (ENE) y Enalter, un consorcio constituido por Alter Enersun y Enagás Renovable, han alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar diferentes proyectos de energías renovables en la zona de Cáceres, incluyendo el desarrollo de un proyecto solar fotovoltaico de 350 MW de potencia y la puesta en marcha de una planta de producción de hidrógeno y metano renovables, con una capacidad máxima equivalente de 180MW.



En concreto, estas instalaciones, que sería "pioneras en España", abastecerían las necesidades energéticas de la planta de procesado de litio que ENE promueve en la zona de Cáceres.

Así pues, para la gestión tanto del proyecto fotovoltaico como de las plantas de generación de hidrógeno renovable y de metano, el acuerdo de colaboración prevé la creación de una compañía con sede social y fiscal en Cáceres, participada por ENE y Enalter, y en la que se espera la creación de 600 puestos de trabajo en la fase de construcción y más de 50 empleos a largo plazo.



Además, según el acuerdo de colaboración, en una primera fase del desarrollo se llevarán a cabo los estudios para diseñar, evaluar y determinar la viabilidad técnico-económica del proyecto, al tiempo que se identificarán y evaluarán los emplazamientos más viables en el término municipal de Cáceres y en sus municipios colindantes. Posteriormente, se realizará la solicitud de tramitación administrativa del proyecto para iniciar la construcción a partir de 2025.



A su vez, en una segunda fase se pondrán en marcha las plantas de producción solar fotovoltaica y de producción de hidrógeno y metano renovables, que entrarán en operación a partir de 2026 y tendrán una vida útil inicial superior a 25 años, según ha informado Extremadura New Energies en una nota de prensa.



DESCARBONIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL



El desarrollo integral de este proyecto permitirá evitar la emisión a la atmósfera de más de 300.000 toneladas anuales de CO2, contribuyendo a avanzar en la descarbonización de los procesos industriales y al desarrollo de una "minería sostenible" del litio, dado que la energía renovable producida será suministrada a la planta de procesado de este mineral proyectada por Extremadura New Energies.



El proyecto está alineado con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, del plan RePower EU y la hoja de ruta del hidrógeno renovable de España. Asimismo, este proyecto supone una "nueva oportunidad" para generar desarrollo social y económico en Extremadura mediante la generación de "empleo de calidad y el impulso al tejido industrial conjuntamente con la apuesta por la transición energética".



La actividad principal de Extremadura New Energies, empresa con sede social y fiscal en Cáceres, consiste en el desarrollo en esta localidad de un proyecto industrial integrado de producción de hidróxido de litio. Se trata de una "planta única" en Europa que contribuirá a la independencia energética de España y del conjunto de la Comisión Europea.



Por su parte, Enalter tiene como objetivo la promoción, construcción, operación y mantenimiento de plantas de hidrogeno verde y de instalaciones de generación eléctrica renovable para descarbonizar la actividad industrial y reducir sus emisiones de gases que producen efecto invernadero.



En este punto, el consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, ha señalado que la firma de este acuerdo de entendimiento supone "un paso más" en el desarrollo del proyecto industrial integrado de ENE.

"Cumplimos nuestro compromiso de desarrollar un proyecto con los máximos estándares de sostenibilidad medioambiental entre los que destacan el uso de hidrógeno verde, el uso de energías renovables y la captación de CO2 para evitar posibles emisiones de gases que producen efecto inveradero", ha reseñado.



Por su parte, el CEO de Alter Enersun, José Luis Morlanes, ha explicado que el objetivo de su empresa es ofrecer soluciones renovables para descarbonizar la actividad de la industria y, en este caso, ayudar a que la fabrica de hidróxido de litio sea neutral en emisiones de gases de efecto invernadero.



Finalmente, el CEO de Enagás Renovable, Antón Martínez, ha indicado que la colaboración entre empresas es "fundamental" para canalizar y maximizar de forma eficiente la capacidad inversora y desarrollar con éxito un ecosistema de hidrógeno ligado a las energías renovables, a lo que ha añadido que este acuerdo de entendimiento "refuerza el compromiso" de Enagás Renovable con la promoción de los gases renovables, la descarbonización y la transición energética.



HIDRÓGENO RENOVABLE Y METANO VERDE, ALIADOS PARA DESCARBONIZAR



El hidrógeno renovable se consigue principalmente mediante electrólisis del agua, que consiste en la separación del hidrógeno del oxígeno que hay en el agua a través de electricidad renovable. Lo más determinante es que este proceso se alimenta en su totalidad por energía renovable, por lo que no genera ningún tipo de emisión contaminante a la atmósfera y es el hidrógeno más limpio y sostenible.



De este modo, Extremadura New Energíes ha destacado que el hidrógeno verde constituye una "solución sostenible clave" para la descarbonización de la economía, y es "parte de la solución" para lograr la neutralidad climática en 2050 fijada en el Parco Verde europeo.



Así, ha añadido que el hidrógeno renovable está llamado a ser un "valioso vector energético" para usos finales donde sea la solución más eficiente en el proceso de su descarbonización, como la industria intensiva en hidrógeno y procesos de alta temperatura, transporte pesado de larga distancia, transporte marítimo, transporte ferroviario o aviación. Además, su cualidad de vector energético le otorga "gran potencial" como instrumento para el almacenamiento energético y la integración sectorial.



El metano verde o metano sintético se genera a través de la combinación de hidrógeno renovable y CO2 capturado de procesos industriales, en un proceso químico denominado metanización.



En definitiva, se trata de un "aspecto clave", ha apuntado, es que las emisiones de CO2 generadas en la combustión de metano sintético, se compensan con el CO2 separado y recuperado de los procesos industriales (producido en el proceso de tratamiento del litio en este proyecto), lo que permite que el proyecto sea "100 por cien renovable".