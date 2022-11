Investigada en Coria por acceder fraudulentamente al listado de una bolsa de trabajo

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Coria (Cáceres), han investigado a una mujer por la supuesta comisión de un delito de usurpación del estado civil tras, supuestamente, haber borrado a la denunciante del listado de una bolsa de trabajo público.



En concreto, los hechos tuvieron lugar en el mes de marzo, cuando una mujer denunció ante la Guardia Civil que al acceder a la correspondiente plataforma para consultar su situación en una bolsa de empleo público en la que estaba inscrita se dio cuenta de que ya no figuraba en mencionado listado.



Así pues, según su testimonio, tras haber contactado con la entidad pública, le confirmaron que no constaba en dicha bolsa de trabajo y que desde la entidad no se había realizado tal movimiento, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Formalizada la correspondiente denuncia, los agentes abrieron una investigación para tratar de esclarecer los hechos, llevando a cabo distintas diligencias que permitieron averiguar que, para realizar el cambio denunciado, alguna persona se había hecho pasar por la denunciante, tras haber conseguido sus claves de usuario y contraseña, accediendo así al aplicativo informático desde el cual había sido dada de baja en el listado de la bolsa de trabajo.



En el ejercicio de sus funciones de prevención y descubrimiento de los delitos cometidos a través de Internet, los agentes obtuvieron determinados datos concernientes al dispositivo que, supuestamente, había sido utilizado para efectuar el cambio denunciado, es decir, la baja de la persona denunciante de la bolsa de trabajo.



Con esta información, y con la correspondiente autorización judicial, los agentes pudieron obtener los datos que permitieron conocer la identidad de la persona titular del dispositivo utilizado en el supuesto acceso fraudulento, resultando ser una compañera de trabajo de la propia denunciante.



Por tanto, una vez obtenidos los indicios necesarios de criminalidad, los agentes procedieron a la investigación penal de esta persona, una mujer de 58 años, por un supuesto delito de usurpación del estado civil quien, tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales fue puesta a disposición de la autoridad judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Coria (Cáceres).