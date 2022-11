El juez no ha autorizado repatriación del cuerpo de joven asesinada en Valencia Alcántara

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha aseverado que, hasta el momento, la autoridad judicial no ha autorizado la repatriación del cuerpo de la joven de 30 años asesinada la pasada semana por su pareja, de 41, en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara.



A preguntas de los periodistas sobre este caso en relación a la conclusión de la autopsia y la repatriación de su cuerpo, Mendoza ha explicado que esta última tendrá lugar una vez que la familia de la fallecida se identifique "como tal", y "tan pronto" lo autorice la autoridad judicial, ante lo cual ha matizado que, para disponer del cuerpo de una persona que ha sido objeto de un homicidio, tiene que autorizarlo la autoridad judicial que lleva las diligencias, dado que constituye una "prueba" del procedimiento judicial.



"Una vez lo autorice evidentemente se procederá a la repatriación, pero según mis noticias todavía no está autorizado", ha remarcado, junto con que "efectivamente el órgano judicial considera que todavía hay que mantener el cuerpo a disposición judicial para la instrucción del procedimiento", a la par que ha agregado que en ese momento no tiene la información "actualizada".



Asimismo e interpelado por quién se haría cargo de esa repatriación, Mendoza ha hecho hincapié en que, en el plano teórico, "normalmente" de la repatriación se hace cargo la familia y en que cuando esta no dispone de fondos "normalmente" se hace cargo el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de pertenencia de la familia, así como que, en otros casos, se llega a algún acuerdo que permita en cualquier caso la repatriación del cadáver, "pero todavía no ha llegado ese momento", ha incidido.



El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras mantener una reunión con el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, para desarrollar y dar a conocer el Plan La Administración Cerca de ti, en la Delegación del Gobierno.