El Consorcio MásMedio aprueba nuevo servicio 'Recogida Selectiva de la Fracción Textil'

El Consejo de Administración del Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres-MásMedio -reunido este viernes- ha dado luz verde a la puesta en marcha de un nuevo servicio provincial que unifique la gestión (recogida, transporte, almacenamiento y tratamiento) de los residuos textiles, calzado y ropa usada.



Actualmente, el Consorcio cuenta con la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) de 20 municipios mediante un convenio donde se incluye además la fracción textil, por lo que, en el caso de los municipios con los que ya se cuenta con encomienda de RSU, no será necesario alcanzar ningún acuerdo o realizar la firma de ningún convenio específico para poder disponer de dicho servicio.



Sin embargo, para aquellos municipios adheridos al Consorcio que no han encomendado la gestión del servicio de RSU, será necesario que los municipios que deseen que se les preste el servicio de Recogida, Transporte y Gestión de la Fracción de Ropa Usada, Calzado y Textil aprueben en pleno municipal encomendar el servicio y posibilitar la firma de un convenio entre la entidad y el Consorcio MásMedio. Además, es obligatorio que los municipios se encuentren adheridos al Consorcio MásMedio.



En este sentido, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha explicado que la propuesta viene dada por la obligación de la Ley General que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2024 y que obliga a que este tipo de proyectos sean realizados por empresas de reinserción social o centros sociales de empleo.



Se trata de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular en la que se establece que las entidades locales deben establecer la recogida separada de las diferentes fracciones de residuos de competencia local entre los que se recoge los residuos textiles antes del 31 de diciembre del 2024, tal y como ha informado la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



EMPRESAS DE REINSERCIÓN SOCIAL



En la reunión se ha explicado que la obligatoriedad de que sean empresas de reinserción social las encargadas del servicio ayuda a favorecer la integración social, laboral y el desarrollo de las ayudas a personas en riesgo de exclusión social, tanto por el propio empleo generado directa e indirectamente por el servicio como por la posibilidad de acceso a mayores cantidades de ropa reciclada, tanto para donaciones como para venta a coste muy reducido.



Con la puesta en marcha de este servicio se reducirán los consumos de agua asociadas a la producción de ropa, calzado y complementos textiles, además de disminuir las emisiones de CO2, ya que se evita la producción industrial de estos productos.



Además, el reciclado de la ropa que no puede ser devuelta al mercado convencional podrá ser usada en la fabricación de otros productos, como son productos de la construcción y aislantes entre otros.



También ha resaltado la institución provincial el servicio social que se presta al poner prendas en el mercado a precios reducidos, y que, a través de asociaciones concretas, pueden ser entregadas de forma gratuita a familias en riesgo de exclusión social.



Carlos Carlos también ha explicado que para que el proyecto sea sostenible económicamente tiene que haber al menos 50 municipios incluidos en el servicio y, según el estudio realizado, el coste estimado es de 1,37 habitante/año.



NUEVOS SOCIOS Y PRESUPUESTO 2023



Otros asuntos que ha abordado el Consorcio MásMedio han sido la incorporación de nuevos socios. "Son ya 153 los municipios consorciados y 114 las encomiendas que tiene lo que significa que día a día el Consorcio está cogiendo capacidad de gestión y los ayuntamientos están delegando la gestión de los servicios tanto del circuito completo del agua, como del RSU, como de depuración de aguas", ha explicado el presidente de la Diputación.



Finalmente se ha aprobado el presupuesto de 10 millones de euros para el próximo ejercicio 2023, con los que se mantiene el nivel de inversión del presente ejercicio, ha concluido Carlos.