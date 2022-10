Diputados cacereños del PSOE: En 2023 se harán realidad grandes proyectos para provincia

Ep.

Los diputados del PSOE en el Congreso por la provincia de Cáceres, Belén Fernández y César Ramos, han asegurado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha diseñado el Gobierno para 2023 harán realidad grandes proyectos en la provincia, ya que comenzarán las obras del primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz, la variante de Malpartida de Cáceres, del nuevo puente de Cabezuela del Valle, o el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía que se construirá en Cáceres.



Así, la provincia recibirá de las cuentas del Estado un total de 265,1 millones de euros en inversiones, lo que supone un incremento del 24,6%, unos 52,4 millones más que en 2022 cuando se consignaron 212,7 millones de euros.



Las cuentas incluyen una partida de 5,4 millones destinada a la construcción del primer tramo de la conversión en autovía de la Ex-100, entre Cáceres y Badajoz. El año que viene comenzarán las obras del primer tramo entre la A-66 y el río Ayuela, y aunque la asignación presupuestaria no es muy alta en el primer año de ejecución, el diputado César Ramos considera que no debe enmendarse esta partida, como defendía el alcalde de Cáceres, Luis Salaya.



Ramos ha recordado que en 2024 se contempla una partida de 43 millones de euros y otros 36 millones para 2025, en una inversión total de más de 84 millones de euros para esta autovía. Asimismo, ha explicado que en el primer año de ejecución el "ritmo" de las obras no aconseja más asignación presupuestaria, pero ha señalado que "si ese ritmo va rápido y se necesita más partida presupuestaria, que nadie dude de que se va a hacer", ha espetado.



Otros proyectos que se pondrán en marcha en el próximo ejercicio presupuestario es la construcción del nuevo puente en Cabezuela del Valle sobre el río Jerte, que ya está licitado y para el que se recoge una partida de 7,4 millones de euros. También están licitadas ya las obras para la variante de Malpartida de Cáceres con una inversión total de 50 millones de euros, o la próxima licitación de la renovación de la avenida Martín Palomino en Plasencia.



En cuanto a las obras en la línea ferroviaria de alta velocidad, Ramos ha incidido en que "se han acelerado" y el año que viene se pondrá en marcha la electrificación de todo el tramo extremeño, además de la nueva estación de Renfe de Plasencia, que permitirá mejorar el servicio y la salida de mercancías.



Ramos ha recordado, no obstante, que para el tramo que discurre por Castilla-La Mancha hasta Madrid no se contempla ninguna partida porque "todavía" no han concluido los estudios de impacto ambiental y ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "dejarse caducar" la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto, por lo que ha habido que empezar de nuevo.



Otro gran proyecto en marcha es la construcción en Cáceres del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía, para el que se contemplan en los PGE 2023 un total de 2,5 millones que vienen a "complementar" la inversión total de 75 millones de euros con las partidas iniciales que se están entregando a la Junta de Extremadura para su construcción.



"A finales de 2022 el Gobierno de Extremadura habrá recibido 72,5 millones de euros para que sea una realidad este centro", ha recalcado el diputado socialista, al tiempo que ha recordado que ya está en procedo de licitación la obra, a la que optan tres empresas, por lo que el siguiente paso es la adjudicación y el comienzo de las obras.



Sobre este asunto, el diputado socialista ha indicado que "en los próximos días" se publicarán en el BOE las contrataciones de personal cualificado que se necesita para poner en marcha el centro, unos 120 trabajadores. Ya se ha contratado el personal directivo y ahora se irá contratando a los diferentes profesionales que trabajarán en este centro innovador impulsado por el Ministerio de Ciencia y la Junta de Extremadura, y que se construirá en unos terreno de la finca El Cuartillo cedidos por la Diputación de Cáceres.



El proyecto para el abastecimiento de agua a Cáceres, que consiste en trasladar el bombeo de agua a varios kilómetros del lugar actual en el río Almonte para tomarla desde el embalse de Alcántara, también está en redacción y "se licitará muy pronto", ha dicho Ramos, que ha recalcado que esta obra solucionará los problemas de abastecimiento de la capital cacereña y de varios municipios porque supondrá aumentar la capacidad de bombeo hasta el Guadiloba hasta tres veces la actual.



Y otro de los proyectos que se repiten año tras año en los PGE es la ampliación del Museo de Cáceres, del que los diputados socialistas han asegurado que las obras se licitarán antes de fin de año.



En resumen, Ramos ha resaltado que en 2023 "se sacarán a licitación todas las obras que están en marcha en la provincia", porque se trata del "presupuesto más inversor para la provincia de los últimos años", ha sentenciado.



"El gran hito que ha conseguido este Gobierno es poner en marcha el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía, sacar la licitación de la autovía Cáceres-Badajoz, del puente de Cabezuela del Valle, de la variante de Malpartida de Cáceres, hacer la rotonda norte de la A-66 de Plasencia, terminar las obras del AVE que están pendientes entre Plasencia y Badajoz, y tener en marcha todas las obras de la alta velocidad entre Plasencia y Navalmoral de la Mata que, además, van a un buen ritmo y que esperamos acelerarlas", ha resumido Ramos.



REFUERZO DEL ESTADO DE BIENESTAR



Por su parte, la diputada Belén Fernández ha destacado que estos son unos presupuestos que no solo recogen inversiones, sino otras medidas sociales y fiscales encaminadas a "beneficiar a la mayoría" y a "reforzar el estado de bienestar".



Así, ha señalado que aumenta el gasto en sanidad, en dependencia, en la lucha contra la violencia de género, en pensiones, así como en I+D+i, y en planes de empleo dirigidos a jóvenes, a los que también se les ayudará con subvenciones para alquileres y más recursos para favorecer su emancipación.