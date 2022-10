Cáceres llevará a los tribunales la pérdida de financiación para restaurar la muralla

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado que el ayuntamiento cacereño presentará un contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Ministerio de Fomento), si finalmente se rechaza el proyecto de la segunda fase de restauración de la muralla, que había optado a la financiación ministerial a través del 1,5% cultural, con una inversión total de 1,2 millones de euros.



El pasado 27 de septiembre el ministerio dictó una resolución en la que rechazaba este proyecto, que incluía una cofinanciación con el Ayuntamiento de Cáceres, al producirse algunos cambios en su redacción inicial que, en un primer momento, incluía un ascensor en una de las torres para mejorar la movilidad y que finalmente ha sido descartado.



El consistorio cacereño presentó alegaciones a esa resolución provisional que también han sido rechazadas y el segundo paso es interponer un recurso de alzada en los próximos días que, en caso de ser desestimado, abocará al Gobierno local a acudir a la vía judicial a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo.



Salaya cree que el argumento del ministerio para rechazar el proyecto "está poco motivado", por lo que ha confirmado que el ayuntamiento cacereño "llegará hasta las últimas consecuencias" en este asunto.



"Entendemos que no se está haciendo bien y el ministerio se equivoca cuando hace algunas interpretaciones que no tienen la base jurídica suficiente y pueden considerarse arbitrarias", ha espetado el alcalde este viernes en una rueda de prensa. "El ministerio debe rectificar y aceptar el recurso para que esto termine aquí y se haga lo razonable", ha sentenciado.



En cualquier caso, las obras siguen para adelante y comenzarán el próximo lunes, 10 de octubre. Se financiarán con fondos propios y, si en un futuro se gana el contencioso, se le exigirá al Ministerio que pague lo que se ha invertido en la obra de reforma de esta segunda fase.



Cabe recordar que las obras de esta segunda fase de restauración de la muralla cacereña incluye actuaciones desde la Torre Mochada a la Torre del Horno con intervenciones en la Torre Redonda y la Torre del Aver.



La inversión total es de 1,2 millones de euros y la previsión que se tenía es conseguir la financiación del 1,5% cultural del citado ministerio, con la aportación del 30% por el consistorio cacereño, lo que supondrían unos 350.000 euros, y el resto, 850.000 euros provendrían del ministerio, que, de momento, ha rechazado esta subvención al consistorio cacereño.



El proyecto inicial se incluía un ascensor junto a una de las torres para facilitar el acceso a la muralla, que pretende recuperar un nuevo tramo visitable como recurso turístico. La Comisión de Patrimonio de la Junta de Extremadura no dio el visto bueno a este ascensor y se modificó el proyecto, por lo que ahora el ministerio considera que se ha cambiado la esencia de lo que iba a ser financiado y no se cumplen los requisitos para optar a la subvención.



Cabe recordar que el proyecto, que implica la actuación en las torres almohades de la zona suroccidental, se ha adjudicado a la empresa Cabero Edificaciones SA por un importe de 1.017.000 euros, sobre un presupuesto de licitación de 1,2 millones de euros y el plazo de ejecución de las obras es de 13 meses, desde su comienzo.