El Día Mundial del Hábitat busca reducir las desigualdades entre lo urbano y lo rural

La ciudad celebra este evento con el objetivo de conseguir unas ciudades bien planificadas para reducir las desigualdades y lograr un crecimiento justo e inclusivo.



Bajo el lema 'Cerrando la brecha: abordando las desigualdades en el territorio sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás', el Día Mundial del Hábitat marca el comienzo del 'Octubre Urbano' impulsado por Naciones Unidas, el cual busca crear conciencia, promover la participación, generar conocimiento e involucrar a todas las comunidades en la creación de un mejor futuro urbano.



Esta edición del Día Mundial del Hábitat en España, organizado por primera vez en Extremadura, ha sido promovido conjuntamente por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).



En la celebración del acto, han intervenido Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura mediante un video mensaje, Begoña García Bernal, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, y Carmen Sánchez-Miranda Gallego, jefa de la oficina de ONU-Hábitat España.



En su mensaje, el presidente de la Junta de Extremadura ha destacado que para Extremadura "es un placer y un honor albergar la celebración del Día Mundial del Hábitat por primera vez", y ha resaltado "la importancia de profundizar en la historia para saber hacia dónde vamos para poder hacer espacios más agradables para los ciudadanos".



La consejera de Agricultura, Begoña García, ha presentado el acuerdo de colaboración entre la Junta de Extremadura y ONU-Hábitat y ha resaltado que "el urbanismo debe ser el poder disfrutar de nuestras ciudades para que sean para todos".

"Extremadura es pionera en incluir temas de igualdad en el planeamiento urbano para que nuestras ciudades sean seguras, especialmente para las mujeres", ha incidido.



Por su parte, Carmen Sánchez-Miranda, jefa de la oficina de ONU-Hábitat España ha resaltado que "Extremadura tiene mucho que mostrar y mucho por conocer", al tiempo que ha resaltado el trabajo que se está haciendo en materia de inclusión y participación, para "poder cerrar las brechas y no dejar a nadie ni, de manera especial, a ningún lugar atrás".



Finalmente, mediante el mensaje institucional del Día Mundial del Hábitat, la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, ha señalado que la acción local es la mejor manera de acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Junto con ello, ha explicado que "no queda mucho tiempo hasta 2030. Tenemos que actuar ahora y hacer que nuestras ciudades sean lugares verdaderamente inclusivos para que nadie ni ningún lugar se quede atrás".



CIUDADES BIEN PLANIFICADAS



En su ponencia magistral, Eduardo López Moreno, ex director de investigación e innovación de ONU-Hábitat y coordinador del Informe Mundial de las Ciudades, ha expuesto la importancia de que "unas ciudades bien planificadas pueden reducir las desigualdades y lograr un crecimiento justo e inclusivo".



El autor del último Informe Mundial de las Ciudades ha señalado que "la desigualdad es un tema que se ha institucionalizado y que no es hasta que se analiza a nivel de ciudad, cuando se atacan problemas concretos".

Además, añadió que es importante diferenciar que "la pobreza no es lo mismo que la desigualdad, y no sólo reduciendo la pobreza, se reducen las desigualdades".



A continuación, ha tenido lugar una mesa de debate de Ángela de la Cruz Mera, subdirectora de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Eulalia Moreno de Acevedo, directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura; Carlos Delgado Méndez, alcalde de Valverde de Burguillos y José Luis Quintana Álvarez, alcalde de Don Benito.



Durante el debate se ha discutido sobre cómo reducir las desigualdades y la brecha entre lo urbano y lo rural, introduciendo nuevas perspectivas en el diseño y planificación de los pueblos, las ciudades y territorios, que consideren el género, la infancia, el envejecimiento, y otros grupos vulnerables.



Además se dialogó sobre el urbanismo participativo e inclusivo necesario para hacer de la sociedad un mundo equitativo y mejor. La pobreza y la desigualdad urbana son dos de los problemas más complejos a los que se enfrentan territorios, ciudades y comunidades. Desde la irrupción de la pandemia vuelve a ser, además, un problema en ascenso.



En el año 2020, con la pandemia de la Covid-19, entre 88 y 115 millones de personas experimentaron pobreza extrema, y solo en 2021 hubo casi 163 millones de nuevos pobres derivado de la pérdida de ingresos o de vivienda a causa de los conflictos armados, de catástrofes naturales o de la pandemia, produciendo mayores desigualdades, vulnerabilidades, y revirtiendo años de progreso en la lucha contra la pobreza.



La falta de oportunidades económicas, así como las diferencias en relación con la seguridad y los servicios públicos entre los habitantes del medio rural y urbano de un mismo territorio, se consideran los principales motores que impulsan la migración del campo a la ciudad y la urbanización como fenómeno universal.



Según la organización del cónclave, frecuentemente, los procesos de concentración de la población conducen a un aumento de la inversión pública en las zonas urbanas, incrementando las desigualdades, acelerando así un círculo vicioso que conduce a procesos más complejos, como el despoblamiento, el envejecimiento y la feminización del medio rural.



La desigualdad también se expresa claramente entre los distintos territorios. En el caso español, por ejemplo, el PIB per cápita de las comunidades autónomas con mayores recursos prácticamente duplica al de menores recursos.



Cabe recordar que el 'Octubre Urbano', impulsado por Naciones Unidas, nació con la finalidad de crear conciencia, promover la participación, generar conocimiento e involucrar a todas las comunidades en la creación de un mejor futuro urbano.

El 'Octubre Urbano' comienza con el Día Mundial del Hábitat, que se celebra el primer lunes del mes, y finaliza con el Día Mundial de las Ciudades, que cada año se celebra el 31 de octubre.