Unos 200 trabajadores seguridad privada protestan en Cáceres para pedir mejoras salariales

Unos 200 trabajadores del sector de la seguridad privada se han concentrado este viernes, convocados por UGT, CCOO y USO, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres para protestar por las condiciones laborales y por el bloqueo del convenio colectivo, además de pedir mejoras salariales.

En Extremadura, unas 1.500 personas trabajan en este sector y la mayoría de los servicios corresponden a administraciones públicas, según ha explicado el secretario de organización de CCOO, Antonio Pino, que ha pedido que salgan adelante acuerdos en cuanto a la subida salarial y se consigan "empleos de calidad" en el sector.

Por su parte, José Luis Méndez, secretario general de la federación de trabajadores de seguridad privada de USO, ha indicado que se ha tomado a este sector "como punta de lanza para iniciar este otoño caliente", ha dicho, al tiempo que ha calificado de "abuso" lo que plantean las patronales en cuanto a subidas salariales y condiciones laborales. "La consigna es salario o conflicto", ha sentenciado.

Desde UGT, Alfonso Muriel ha señalado que las empresas del sector ganaron el año pasado unos 4.900 millones de euros y frente a eso los trabajadores reclaman una subida de un 8% respecto al IPC en el primer año, un 4% en el segundo y un 2% en el tercero, dependiendo de los contratos.

"Las administraciones públicas y las empresas se tienen que dar cuenta de que este modelo de seguridad privada en España tiene que cambiar porque no es productivo ni satisfactorio para las partes y queremos que se nos trate como profesionales", ha explicado.

La concentración, en la que se han oído consignas como "basta ya del abuso patronal", ha tenido lugar a las 12,00 horas y forma parte de un calendario de acciones a nivel nacional ante la falta de acuerdo en la tercera reunión de la mesa de negociación que se celebró el pasado 9 de septiembre, tras la cual las tres centrales sindicales mayoritarias del sector rompieron las negociaciones y convocaron movilizaciones para el próximo viernes en todo el territorio español.

Según los convocantes, las patronales Aproser y Asecops "han bloqueado cualquier incremento salarial razonable y rechazado cualquier avance", no solo en la mejora de las condiciones laborales del colectivo, por lo que se quiere retroceder en asuntos como el plus de antigüedad, menos protección en la incapacidad temporal, etc.

Por estos motivos, UGT, CCOO y USO, han convocado varias protestas en todo el país como la que ha tenido lugar en Cáceres para que los trabajadores "recuperen el salario y las condiciones laborales dignas que merecen".