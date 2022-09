Salaya: Auto del TSJEx sobre las fotovoltaicas no afectará a ningún proyecto de Cáceres

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha explicado que el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que paraliza la construcción de plantas fotovoltaicas en la zona de los Llanos no afectará a ningún proyecto de la ciudad.



No obstante, sí se han seguido "tramitando las solicitudes y realizando informes de compatibilidad, informando de la situación jurídica y condicionando la licencia a la resolución del recurso de casación", ha explicado el regidor.

Además, ha defendido que "el Ayuntamiento ya venía adoptando estas medidas cautelares para salvaguardar la seguridad de las actuaciones a realizar, las inversiones y el patrimonio municipal".



Según Salaya, "en consecuencia, este auto no afecta a ninguna intervención", reconociendo que "hay diferentes proyectos en tramitación para presentarse al próximo concurso que sí están afectados por la modificación, y cuyo futuro desarrollo dependerá de la decisión final del Tribunal Supremo, como ya sabíamos desde que se dictó la sentencia".



Asimismo, ha indicado que este escenario estaba previsto que pudiera suceder desde que salió la sentencia, por lo que se adaptaron los proyectos a la decisión judicial y el auto del TSJEx "no afecta a ninguna intervención porque hemos sido prudentes y hemos actuado así desde el principio, no otorgando nuevas licencias pero avanzando en la tramitación de futuras licencias que se otorgarán definitivamente si el Tribunal Supremo nos da la razón".



Cabe recordar que el TSJEX ha dictado un auto de ejecución provisional de la sentencia sobre la modificación puntual para la instalación de plantas fotovoltaicas en parte del suelo no urbanizable de los Llanos de Cáceres.



Establece como medida provisional, hasta la resolución del recurso de casación por el Tribunal Supremo, que las administraciones públicas podrán tramitar los procedimientos de autorización de las plantas fotovoltaicas de Cáceres sin dictar la resolución final, con el objetivo de evitar la ejecución de instalaciones que podrían ser incompatibles si el Supremo mantiene el criterio del TSJEx.