Salvemos la Montaña de Cáceres reúne 36.155 alegaciones al decreto regional del litio

Ep

La plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres, que se opone a la construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflores, ha reunido un total de 36.155 firmas que acompañarán a las alegaciones que se han presentado contra el Decreto-Ley 5/2022 de 31 de agosto.



Tanto ciudadanos cacereños como de otras localidades de la provincia, en las que también hay en marcha proyectos mineros como Cañaveral o las Villuercas, han firmado las alegaciones en la campaña que se ha desarrollado durante 12 días para la recogida de adhesiones en el Paseo de Cánovas de la capital cacereña, o a través de las redes sociales.



Este jueves concluía el plazo para presentar alegaciones y Salvemos la Montaña ha registrado 36.155 firmas contra el Decreto-Ley de la Junta de Extremadura, al que han calificado de "atajo normativo" para "imponer una actividad extractivista y altamente contaminante junto a la ciudad".



"Decisiones de esta trascendencia para el futuro de Cáceres, para el de nuestros hijos y el de nuestros nietos tienen que tomarse aquí y con la máxima participación social", asegura la plataforma en una nota de prensa en la que asegura que "la ciudadanía cacereña no quiere perder su calidad de vida, su aire limpio y su escasa agua. En definitiva, no quiere arriesgarse a perder su salud".



La plataforma defiende un desarrollo económico sostenible, acorde a un modelo de ciudad habitable, con un sector turístico pujante y con un medio ambiente bien conservado, en el que tengan cabida desde las actividades agropecuarias y forestales tradicionales, hasta las más innovadoras, pero con puestos de trabajos estables. "Cáceres quiere seguir apostando por un desarrollo tecnológico, científico, cultural y empresarial respetuoso con el entorno".



"Queremos seguir disfrutando de nuestra ciudad, de las vistas desde el santuario de la Virgen de la Montaña, de los paseos y el deporte al aire libre alrededor del gran Patrimonio Natural que rodea la ciudad, queremos seguir saboreando los quesos, las hortalizas y frutas, el cordero y la ternera, y el exquisito aceite de la aceituna manzanilla cacereña y otras variedades tradicionales de Valdeflores", añade.



Asimismo, la plataforma considera que a la empresa australiana que promueve la construcción de la mina le mueven intereses especulativos ya que "solo persigue sus propios beneficios económicos y que poco o nada le importa el futuro de nuestra ciudad".



"Por mucha presión que venga de las distintas instituciones o desde Europa, no se puede permitir, bajo ningún concepto, que los gobiernos cambien las leyes y normativas por intereses particulares según les convenga, saltándose principios democráticos básicos. Tienen que escuchar a quienes les pusieron en su puesto político, como servidores públicos que son. No pueden hacer oídos sordos y actuar en beneficio de los poderosos y en contra de las personas a las que representan", recoge la nota.



Salvemos la Montaña recuerda que es la cuarta vez que "Cáceres dice no a la mina", ya que en ocasiones anteriores se presentaron 8.000, 11.000, y 35.000 alegaciones, por lo que en esta ocasión se ha batido un nuevo récord. "Ya es hora de acabar esta pesadilla minera. Es hora de declarar a la Sierra de la Mosca como Paisaje Protegido, del reconocimiento del acuífero subterráneo El Calerizo y de la recuperación de la Ribera del Marco".