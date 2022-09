Unidas Podemos pide reunión de Comisión de Seguimiento del proyecto Gran Buda de Cáceres

Ep

El grupo municipal Unidas Podemos ha solicitado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del proyecto Gran Buda, ante las "enormes dudas de carácter medioambiental y legal" de esta iniciativa, a lo que se une "la última visita del promotor de la Fundación Lumbini al gobierno golpista y genocida de Myanmar", ha señalado Consuelo López, portavoz de la formación morada tras la celebración este jueves de la sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre.



Así, "en aras de la transparencia", se ha solicitado esta comisión ante las motivaciones de la formación morada que la hacen "dudar" de la idoneidad del proyecto del Gran Buda en la ciudad.



Entre ellas se encuentran el aumento de la superficie que ocupará el proyecto en el monte Arropé, que ahora alcanza las 110 hectáreas; el crecimiento también del número de proyectos que se piensan poner en marcha, incluidas una universidad, una biblioteca y hoteles; las "insostenibles" necesidades de agua para abastecer y mantener todo el proyecto y la afectación de las zonas de especial protección de aves (ZEPAs).



López ha hecho alusión también a la reunión del promotor, la Fundación Lumbini Garden, "sin encomendarse a nadie, con la junta militar golpista y genocida, con la que ningún país europeo, ni el nuestro tampoco, mantiene contacto alguno". "En aras de la transparencia, por el buen nombre de la ciudad y para frenar la crisis reputacional de Cáceres es necesaria una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento", ha subrayado.



"UN RIESGO PARA LA IMAGEN DE LA CIUDAD"



Desde las filas del PP, su portavoz Rafael Mateos, se ha congratulado del "cambio de postura" del alcalde respecto a este asunto y de que "por fin" vea que el último viaje que ha realizado la Fundación Lumbini Garden a Myanmar, antigua Birmania, "supone un riesgo para la imagen y la reputación de la ciudad".



"Nosotros demandamos información, transparencia y mucha prudencia", ha dicho el portavoz municipal de los 'populares', Rafael Mateos, quien ha exigido también que se reúna esa comisión de seguimiento del proyecto del complejo budista, que tan solo se ha reunido una ocasión, y que sea en ese ámbito en el que se den "todas las explicaciones que el alcalde considere conveniente".



Mateos ha señalado que es "importante" poner luz a esta cuestión y que los ciudadanos de Cáceres tengan la mayor información posible sobre este proyecto que amparan empresarios e instituciones de varios países asiáticos.



Ante la petición de Unidas Podemos, con la que coincide también el PP, el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, se ha comprometido a convocar dicha comisión de seguimiento en próximas fechas.



"Me parece adecuado convocar esta comisión porque, efectivamente, es un problema reputacional para la ciudad y hay que aclarar muchas cosas sobre ese viaje del que teníamos conocimiento pero en el que no aparecía en un principio una reunión con el Gobierno de Myanmar", ha dicho Salaya.



Sí había previstos contactos con empresarios que apoyan el proyecto del Gran Buda antes de que se produjera el golpe militar en el país asiático, según ha explicado el alcalde, que ha reiterado que se trataba de un viaje privado de la fundación y que no había representación institucional.



Salaya ha condenado de forma absoluta el golpe militar en Myanmar, al tiempo que ha anunciado una reunión con la Fundación Lumbini Garden para aclarar todo el asunto y ha pedido tener la "cabeza fría" para no entorpecer el proyecto.