Salvemos la Montaña de Cáceres ya supera las 17.500 firmas contra el decreto del litio

La plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres, que se opone a la construcción de una mina de litio en la Sierra de la Mosca cacereña, ha recogido ya más de 17.500 firmas contra el Decreto-Ley 5/2022, aprobado el pasado 31 de agosto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, y que regula la explotación del litio en la comunidad autónoma.



En concreto, según el último recuento realizado a última hora de la tarde de este pasado martes, se habían recabado ya 17.502 apoyos a las alegaciones que se presentarán al citado decreto.

Además, como se ha ampliado el plazo de información y exposición pública del decreto hasta el 22 de septiembre "por un error que detectamos en la Resolución que publicaron con tanta urgencia", asegura la plataforma, también se amplía hasta ese día la recogida de firmas.



"Las prisas por ponerle la alfombra roja a la minera provocan tropiezos", asegura Salvemos la Montaña en sus redes sociales, en las que informa que se reanuda la recogida de firmas desde el viernes 16, en horario de 10,30 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,30 horas en el Bombo de la Música del Paseo de Cánovas. El jueves día 22 solo se recogerán por la mañana. También se puede firmar online a través de las redes sociales de la plataforma.



Según Salvemos la Montaña, el Decreto-Ley está "lleno de inexactitudes y contradicciones" que de "ningún modo" motivan o justifican su articulado. Además "resulta contrario al ordenamiento jurídico y no se ajusta" a la "extrema y urgente necesidad" para la que están reservadas este tipo de normas que dicta el ejecutivo y que en unos días será convalidada en la Asamblea de Extremadura.



La plataforma solicita "una vez más" la participación y colaboración de toda la ciudadanía cacereña para decir "alto y claro, de nuevo", que no quieren "una mina pegada a la ciudad y una contaminante planta hidrometalúrgica de litio".



BRINDIS AL SOL



Respecto al anuncio de la empresa que promueve la mina de litio en la Montaña cacereña de que retira el proyecto de la mina a cielo abierto, la plataforma lo califica de "brindis al sol" porque "es más un gesto que un hecho práctico", ya que ese proyecto de mina a cielo abierto se presentó en 2017, y en 2019 la Junta anuló su tramitación.



"La Junta de Extremadura canceló la Concesión Derivada de Explotación por imposibilidad material para su ejecución y porque se produjo una falta de objeto. Según la Resolución dictada estimando los recursos presentados por Salvemos la Montaña y otras asociaciones. Se reconocía un defecto de forma en un trámite decisivo del procedimiento, en concreto, se acortó el plazo de información y exposición pública del Permiso de Investigación "Valdeflórez", y por ello, se tuvieron que retrotaer todos los expedientes al inicio", explica Salvemos la Montaña.



Además, asegura que la empresa también ha solicitado a la administración que retire la información del proyecto original para "evitar cualquier tipo de confusión, malinterpretación o tergiversación", pero "realmente, esta comunicación no aporta nada a efectos prácticos, ni administrativos ni jurídicos" y solo busca "salir en todas las portadas de los medios de comunicación".