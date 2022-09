La Unión se concentrará en apoyo a alcaldes imputados por vertido de cerezas en el Jerte

La Unión de Extremadura y la Asociación del Valle del Jerte y comarcas Norteñas van a convocar una concentración en Navaconcejo (Cáceres) el próximo 19 de septiembre de apoyo a los cinco alcaldes y exalcaldes de municipios de la comarca del Valle del Jerte imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar el vertido de cerezas no aptas para el consumo en vertederos no autorizados.

En concreto, según explica la organización agraria en una nota de prensa, la Audiencia Provincial de Cáceres va a celebrar el próximo 20 de septiembre el juicio contra los ediles para quienes el fiscal va a solicitar una pena de 13 años de inhabilitación para cada uno de ellos por prevaricación administrativa tras la correspondiente denuncia que interpuso el Seprona.

En este sentido, señalan que "nadie parece explicar es el motivo que indujo a estos alcaldes a permitir dichos vertidos", y añade que es "curiosa" la actitud tanto del Seprona como de otras administraciones "mucho más ágiles a la hora de sancionar que a la de poner soluciones".

A su vez, La Unión explica que en el Valle del Jerte y otras comarcas la cereza sufre una plaga de un insecto denominado SUZUKI (Drosophila Suzukii matsumura), de origen asiático con una alta virulencia y rápida capacidad de expansión.

Esta plaga ataca cada año a las producciones de cerezas del norte de Cáceres y es importantísimo, tanto el tratamiento fitosanitario del fruto como la destrucción de las cerezas no aptas para el consumo para evitar su propagación.

Por este motivo, los agricultores, principalmente del Valle del Jerte, una vez que han seleccionado las cerezas para el consumo, tienen que destruir las no aptas para que no se reproduzca este insecto, si no encuentran zonas de vertidos, algunos las dejan en el campo propiciando la multiplicación de la plaga. Se vierten en un lugar para su destrucción, se les da un tratamiento fitosanitario para evitar la multiplicación de la plaga y se entierran.

Y es que, según explica La Unión, la Junta de Extremadura tiene "pocos lugares homologados" para realizar esta práctica, por lo que los agricultores de los municipios afectados "utilizaban vertederos a los que se les aplicaba estos tratamientos".

Para esta organización sería más efectivo destinar el presupuesto que se destina a los agentes del Seprona en homologar más lugares de vertidos homologados y que la Junta de Extremadura a través del Servicio de Sanidad Vegetal "dispusiera de más medios para evitar el vertido en lugares no homologados o que se siga propagando esta plaga" que se encuentra en la Vegas del Guadiana en "otras frutas".

Estas organizaciones van a acompañar a las personas imputadas al considerar que son las "únicas que han puesto medios" para evitar la propagación de la plaga. "Vamos a apoyar a los ediles que se han preocupado por los problemas de sus ciudadanos (que para eso les votaron) aunque algunos de ellos cuando le hemos pedido apoyo para defender los intereses de los agricultores nos han dado la espalda", concluye la organización agraria.