Publicada la segunda convocatoria del programa 'Cáceres destino digital' con 200.000 euros

La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la segunda convocatoria del programa 'Cáceres destino digital', para ayudar a empresas y autónomos a trasladarse a municipios de la provincia. El presupuesto total es de 200.000 euros y pueden solicitarse hasta el 15 de noviembre.

En concreto, el objetivo es avanzar en la lucha por el reto demográfico en el medio rural, fomentando la ubicación de puestos de trabajo en los pueblos.



Así pues, esta segunda convocatoria se dirige a empresas vinculadas con el desarrollo software, servicios de telecomunicaciones y transformación digital, así como servicios auxiliares asociados al consumo de los productos desarrollados por las primeras, y que deseen establecer en la provincia cacereña con nuevos centros de trabajo o ampliar sus plantillas. También se dirige a teletrabajadores autónomos que se establezcan en el territorio.



En este sentido, la Institución provincial ha recordado que "el esfuerzo realizado en los últimos años por las distintas administraciones para implantar infraestructuras de telecomunicaciones, suelo industrial y dotacional de servicios ha permitido mejorar las condiciones para que las empresas puedan instalarse y contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad".



Así, el diputado de Innovación y Provincia Digital, Santos Jorna, ha asegurado que "se continúa con esta apuesta para seguir avanzando en la lucha por el reto demográfico en el medio rural, mostrando a los municipios de la provincia como lugares idóneos en los que trabajar".



El objeto de estas ayudas, por tanto, incidirá "tanto en la captación de nuevos residentes, como en mantener a nuestra población joven", como se recoge en las bases publicadas en el BOP número 0172. "Todo ello contribuirá no solo a la lucha contra el despoblamiento, sino además al fomento de la implantación en nuestro territorio de empresas del ámbito tecnológico que enriquezcan el entorno empresarial existente", continúa.



LÍNEAS DE FINANCIACIÓN



Para ello se establecen tres líneas de financiación como la generación de talento, con el fin de la especialización y recualificación de las empresas; la relocalización del talento, empresas y servicios (con la apertura de nuevos centros de trabajo ampliación de puestos de trabajo, y el fomento del teletrabajo), y centros de trabajo compartido (empresas que establezcan centros coworking en localidades menores de 20.000 habitantes de la provincia).



Los gastos subvencionables serán gastos de personal (Seguridad Social, retribuciones, impuestos personales sobre la renta, etc.) y gastos corrientes en bienes y servicios como gastos de suministro de agua, gas, electricidad o similares, suministros de material electrónico, reparaciones no inventariables, asesoría jurídica o financiera, seguros, notaría o arrendamiento, entre otros.



La cuantía de las ayudas dependerá del ámbito territorial en el que se desarrolle el proyecto, y se valorará más la ubicación en municipios menores de 20.000 habitantes. Las solicitudes deberán hacerse telemáticamente, a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres hasta el 15 de noviembre.