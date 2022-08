Declarada Zona de Actuación Urgente la superficie afectada en Campo Arañuelo y Las Hurdes

El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles declarar como Zona de Actuación Urgente la superficie forestal afectada por los incendios este verano en varios municipios de la comarca de Campo Arañuelo (Sierra de Miravete-Monfragüe) y en Las Hurdes.



En concreto, el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha informado de estos acuerdos durante una rueda de prensa, en la que se ha referido al verano complicado que se ha vivido -en cuanto a los incendios-, no solo en Extremadura, sino también en España y Europa, al tiempo que ha abogado por sacar conclusiones para ser más efectivos en la lucha contra los incendios.



Así, en cuanto a la Zona de Actuación Urgente (ZAU Miravete-Monfragüe) comprende los terrenos forestales afectados por el incendio originado el día 14 de julio sobre una superficie de 2.755 hectáreas en los términos municipales de Casas de Miravete, Jaraicejo y Romangordo, en la Sierra de Miravete-Monfragüe.



En este sentido, se ha aprobado la realización de las actuaciones que se contemplan en el Plan de Actuación y disponer la contratación de emergencia de las acciones para la restauración de la cubierta vegetal contempladas en dicho Plan.



Para facilitar esta labor se declara la utilidad pública de las obras y trabajos contemplados, por lo que los terrenos sobre los que deban acometerse estas tareas, con independencia de su titularidad pública y privada, podrán ser ocupados por el personal encargado de su ejecución.



Además se autoriza a los titulares de los terrenos para la corta y extracción de la madera afectada por el incendio en el plazo de tres meses y, en el caso de que la madera no sea retirada en dicho periodo de tiempo, la Administración incluirá su extracción entre los trabajos para la ejecución del Plan de Actuación, sin contrapartida para el titular de los terrenos que no la haya sacado.



De la misma forma, se permite que los ayuntamientos titulares de montes afectados puedan proceder a la contratación de emergencia del aprovechamiento de la madera, en un plazo de tres meses, prorrogable en otros tres si el contrato no pudiera ejecutarse por causas ajenas al contratista.



También se autoriza el pastoreo en las zonas en las que actualmente se está llevando a cabo, siempre con cargas ganaderas iguales o inferiores a las actuales.



ZONA DE ACTUACIÓN URGENTE EN LAS HURDES



En cuanto a la declaración como Zona de Actuación Urgente (ZAU Hurdes), se refiere de los terrenos forestales afectados por el incendio originado el día 11 de julio de 2022 en la citada comarca, que asoló una superficie de 3.323,23 hectáreas en los términos municipales de Ladrillar (3.076,83), Nuñomoral (245,96) y Casares de las Hurdes (0,44), según informa la Junta en una nota de prensa.



Por tanto, se dispone la contratación de emergencia de las actuaciones para la restauración de la cubierta vegetal contempladas en el Plan de Actuación que hayan de llevar a cabo la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y/o cualquier otro órgano de la Administración autonómica que colabore en su ejecución, y se declaran de utilidad pública de las obras y trabajos contemplados en dicho Plan de Actuación.



Como consecuencia de esta declaración de utilidad pública, los terrenos sobre los que hayan de realizarse esas tareas, con independencia de su titularidad pública o privada, y de que estén o no gestionados por la Dirección General competente en materia de montes, podrán ser ocupados por el personal encargado de su ejecución.



De este modo, la declaración de utilidad pública habilita, para la entrada y permanencia en los terrenos en donde hayan de realizarse las actuaciones, a los operarios encargados de su ejecución, bien hayan sido éstas promovidas por los órganos forestal y/o medioambiental autonómicos, o bien por cualquier órgano o entidad integrante del sector público institucional estatal, en desarrollo de la colaboración que, en su caso, preste en los trabajos de restauración; no obstante, esta ocupación de los terrenos debe entenderse únicamente a efectos de llevar a cabo las actuaciones descritas en el Plan de Actuación.



Por otra parte, se autoriza a los titulares de los terrenos para la corta y extracción de la madera afectada por el incendio, y se establece que dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, para realizar esos trabajos, si lo consideran oportuno.



En el caso de que la madera no sea retirada en el citado plazo de tres meses, la Administración incluirá su extracción entre los trabajos para la ejecución del Plan de Actuación, sin contrapartida para el titular de los terrenos que no la haya sacado.



De la misma forma, se autoriza que los ayuntamientos titulares de Montes de Utilidad Pública puedan proceder a la contratación de emergencia del aprovechamiento de la madera en un plazo de tres meses a contar desde la publicación de este acuerdo, prorrogable en otros tres si el contrato no pudiera ejecutarse por causas ajenas al contratista, y, en todo caso, antes de que se inicien los trabajos incluidos en el plan de actuación en la zona concreta del aprovechamiento.



También se autorizar el pastoreo en las zonas en las que actualmente se está llevando a cabo, siempre con cargas ganaderas iguales o inferiores a las actuales.



DEBATE SOSEGADO SOBRE LA POLÍTICA FORESTAL



En su intervención ante los medios, el portavoz de la Junta ha subrayado que esta declaración supone la puesta en marcha de planes de acción que incluyen medidas de conservación y restauración.

Además, Juan Antonio González ha puesto de relieve la necesidad de abrir “un debate sosegado” sobre la puesta en marcha de un nuevo modelo de política forestal ante la evidencia cada vez mayor de los efectos del cambio climático.