Las fuentes clausuradas en Cáceres por la legionela siguen sin funcionar

Ep.

Las nueve fuentes públicas del área de salud San Jorge de Cáceres, que fueron clausuradas a principios de agosto al detectarse varios casos de legionela, siguen sin funcionar a la espera de los resultados de unos nuevos análisis que confirmen que no existe presencia de la bacteria en estas conducciones hídricas.



El alcalde cacereño Luis Salaya ha confirmado que tanto las fuentes, como los aspersores del parque del Rodeo y el géiser del lago, que dio positivo en legionela, "están apagados" y "estamos tranquilos de que, por lo menos, en esos puntos no se pueden producir nuevos contagios porque ni siquiera están funcionando".



Salaya ha explicado que es el Servicio Extremeño de Salud (SES) el que dicta la normativa en salud pública y será el organismo regional el que determine cuándo se abren las fuentes, porque el consistorio "tiene muy pocas competencias" en materia de sanidad y se limita a cumplir las instrucciones "de forma disciplinada" para evitar ningún riesgo para la salud.



En este sentido, ha recordado que el géiser del lago del parque lleva cerrado ya varios días y ha insistido en que no se puede responsabilizar a un solo punto concreto como la causa de "todos" los casos de legionela que se han producido en la ciudad este verano porque la bacteria puede estar presente en entornos público y privados.



"Ahora es cuestión de tiempo y de esperar a esos análisis que yo estoy seguro que irán dando negativo en el caso del géiser porque ya se han tomado las medidas para ello, y en cuanto podamos ponerlo en funcionamiento lo haremos, teniendo claro que lo primero es la salud", ha dicho.



En cuanto a las fuentes, el regidor confía en que "pronto" se obtengan también los permisos para abrirlas porque el contagio en una fuente de agua potable "es prácticamente imposible", ya que la legionela se contagia por las gotas difuminadas en el aire y no por beber el agua contaminada.



Sobre el aspecto de suciedad del lago del parque del Rodeo al haberse parado los mecanismos de funcionamiento de las fuentes, Salaya ha indicado que "está controlado", ya que fue hiperclorado y ahora hay que recuperar el equilibrio del agua, por lo que, aunque el aspecto "es feo" no hay ningún riesgo, aunque sí requiere una limpieza a fondo para que estéticamente tenga una buena apariencia.



SIN NUEVOS CASOS DESDE EL 3 DE AGOSTO



Cabe recordar que desde el 3 de agosto no se han registrado nuevos contagios en la ciudad, y los que han desarrollado la infección durante el período máximo de incubación, unos 15 días, han sido 19 casos confirmados, con el resultado de 5 personas fallecidas con legionela, además de otras patologías.



Las últimas muestras de las fuentes fueron tomadas hace una semana y, una vez hipercloradas las fuentes analizadas, volverán a recogerse muestras la semana que viene.