Frustrada en Moraleja actividad de grupo que robaba con método del pinchazo de neumáticos

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de Coria (Cáceres), han frustrado la supuesta actividad delictiva de un grupo de personas que, de manera organizada, pretendían cometer hurtos y robos a personas mediante el método del pinchazo de neumáticos, en la localidad cacereña de Moraleja.



En concreto, cuatro de sus integrantes han sido investigados por los delitos de hurto, en grado tentativa, y pertenencia a organización criminal, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Los hechos tuvieron lugar el pasado día 11 de agosto, cuando agentes de la Guardia Civil se encontraban prestando servicio por Moraleja y se percataron de la presencia en la avenida principal de varias personas que se encontraban en una actitud vigilante, que fue sospechosa para los agentes.



Tras observar el comportamiento de los mismos, y analizar su actividad, estos efectivos pudieron ver que, dos de ellos, mientras esperaban en la puerta de dos sucursales bancarias distintas, no paraban de comunicarse a través de un pinganillo que llevaban puesto en una oreja.



Del mismo modo, observaron en las inmediaciones a otras dos personas, que también hacían uso de un pinganillo, una de las cuales colocó algún objeto debajo de la rueda de un turismo que se encontraba estacionado, y en el que, momentos después, montaron dos personas mayores.



Al iniciar la marcha, el vehículo pinchó una de sus ruedas y, tras ello, varios de los sospechosos se acercaron rápidamente al conductor indicándole que había pinchado, con el "claro propósito" de que detuviera el vehículo.



En este momento, los agentes decidieron intervenir, consiguiendo interceptar a uno de los dos vehículos que estaban implicados en los hechos.



En él viajaban un hombre y una mujer, de 48 y 42 años de edad, vecinos de Madrid, a quienes les fueron intervenidos numerosos objetos que, supuestamente, serían utilizados para cometer hechos delictivos relacionados con el hurto o robo a personas, tales como pinganillos y micrófonos para permanecer en contacto entre ellos, además de punzones, navajas o cúteres.



IDENTIDAD FALSA



En el momento de su identificación, la mujer no aportó ningún documento acreditativo de la identidad que, verbalmente, había facilitado, comprobándose después, que esa identidad resultaba ser falsa, si bien no evitó que los agentes pudieron obtener su verdadera identidad, comprobando que sobre ella pesaban antecedentes relacionados con otros hechos delictivos, similares a los investigados, cometidos en diferentes lugares del territorio nacional.



El estudio y la investigación de los hechos, realizada por los agentes, permitió determinar que el modus operandi utilizado por este grupo, era el conocido como 'pinchazo'.



El mismo consistía en que, tras entrar a una entidad bancaria para seleccionar a la víctima, normalmente personas mayores que pudieran estar sacando una importante cantidad de dinero, la seguían hasta su vehículo, donde procedían a pincharle una rueda, de forma que, cuando la persona se daba cuenta, muy afablemente se ofrecían para ayudarla, momento que aprovecharían para sustraer el dinero que había extraído de la sucursal bancaria.



En el transcurso de la investigación, los agentes averiguaron la identidad de dos integrantes más del grupo, de 45 y 42 años de edad, quienes habían abandonado la localidad, junto a una quinta persona, en otro de los vehículos implicado en los hechos, y que también poseen antecedentes relacionados con diferentes delitos contra el patrimonio.



De esta manera, la actividad operativa de los agentes permitió frustrar, en esta localidad cacereña, la eventual comisión de otros hechos delictivos relacionados con el hurto o robo a personas, por parte de este supuesto grupo organizado.



Las diligencias instruidas por los supuestos delitos de hurto, en grado de tentativa, y pertenencia a organización criminal, fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Coria (Cáceres).



La Guardia Civil ha recomendado desconfiar ante cualquier suceso extraño que ocurra en carreteras o vías de servicio o cuando se estacione en un banco o una gran superficie, especialmente si se detecta una rueda sin aire o un pinchazo repentino, sin explicación aparente.



Por ello, ante cualquier situación de este tipo, es importante analizar la situación y el entorno y que se consideren los posibles riesgos y opciones alternativas, llamando, en caso de duda, al teléfono de la Guardia Civil en el 062.