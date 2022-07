Ayuntamiento Cáceres aclara que mobiliario hostelería puede apilarse en calle previo pago

La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, ha aclarado que la nueva ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la ciudad permite que el mobiliario se quede apilado en la vía pública fuera del horario de apertura de los establecimientos, pero deberá solicitarse previamente, determinar el lugar adecuado para ello y pagar una tasa municipal en el caso de que la ocupación sea permanente.

Pulido ha recordado que la nueva ordenanza "todavía no está en vigor" pues, fue aprobada de forma inicial en el Pleno municipal y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 29 de abril.

No obstante, ha insistido en que, de forma general, "el mobiliario no puede estar en la calle", pero habrá áreas delimitadas para que pueda apilarse en la vía pública en aquellas zonas en las que no interrumpa el tránsito ni de personas ni de vehículos, "para que no sea un problema de accesibilidad ni de seguridad".

La portavoz ha argumentado que, "para utilizar esas áreas habrá que pedir un permiso expreso y será en unas condiciones y tendrán unas tasas definidas, por lo que si no cumple todos esos requisitos, no se puede dejar el mobiliario en la calle" y, "ocupar la calle fuera del horario de terraza es ocupación de la vía pública".

Cabe recordar que la portavoz aseguró la semana pasada que la nueva ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública "prohíbe" que se almacene el mobiliario en la calle, por lo que advirtió que los locales que no cumplan la normativa podrían ser sancionados por esta causa.

Como respuesta a esto, el portavoz del PP en el ayuntamiento cacereño, Rafael Mateos, aseguró ayer a través de una nota de prensa que "la nueva ordenanza no impide apilar el material de la terraza en la calle sino que exige al ayuntamiento que precise en la licencia el lugar donde hay que apilarla", cuestión que ha aclarado Pulido al ser preguntada por este tema en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local de este viernes.