1,6 millones para cajeros en poblaciones cacereñas en riesgo exclusión financiera

Ep

Esta partida se invertirá en la instalación de cajeros automáticos o en la apertura de oficinas bancarias en las poblaciones que se encuentran en riesgo de exclusión financiera en la provincia debido al cierre progresivo de entidades bancarias.



El dinero se destinará a una convocatoria de subvenciones a la que tendrán que optar los ayuntamientos que lo requieran y cuyas localidades se hayan visto afectadas, en los últimos tiempos, por los cierres de estos servicios, tal como ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha destacado el "compromiso" de "acompañar y ayudar a las poblaciones en riesgo de exclusión financiera".



Se trata de una medida de "gran importancia social y económica" que contribuye también a la lucha contra la despoblación en el medio rural, ya que se facilita la puesta en marcha de un servicio bancario para atender a la población que no tiene posibilidad de acceder a él de otra manera, principalmente, los mayores.



Junto a esta medida, el Pleno provincial ha aprobado también otras que suponen la inversión directa en los municipios, como es el acuerdo para destinar 1.616.000 euros a entidades locales de la provincia y llevar a cabo intervenciones que "contribuyan a la mejora de los servicios sociales y de asistencia sociosanitaria, que aumenten la competitividad turística y empresarial o fomenten el consumo y el comercio comarcal". Unas ayudas que alcanzarán a 49 entidades locales.



Además, se ha aprobado la modificación presupuestaria de 343.801 euros para la concesión de subvenciones a 19 municipios para la realización de obras como mejoras en la red de abastecimiento, iluminación ornamental, arreglo de caminos, accesibilidad de la piscina, intervención en parque infantil, aparcamiento de camiones o mejora de la eficiencias energética, entre otras.



Para obras de reparación y rehabilitación en infraestructuras municipales, que no estén incluidas en planes provinciales de inversión y que obedecen a situaciones puntuales de carácter sobrevenido, se ha aprobado la cantidad de 265.000 euros.



En este caso, irán destinados a Carbajo (eficiencia energética en la casa consistorial), Carcaboso (reparación de depósito municipal de agua potable), Casares de Hurdes (reparación de un muro de la residencia de la tercera edad), Tornavacas (reparación de red de saneamiento), Herguijuela (reparación de redes de abastecimiento) y Ladrillar (camino de acceso al cementerio en Cabezo).



Por otro lado, se han llevado a pleno las solicitudes de adhesión, por parte de 26 entidades locales y 3 mancomunidades, a la Central de Contratación, por la que la diputación facilita la contratación de bienes y servicios o la ejecución de obras, ayudando, fundamentalmente, a los organismos o entidades que disponen de menores medios.



CENTRAL DE COMPRAS



De esta forma se simplifica la tramitación administrativa y se aplican las denominadas economías de escala, lo que supone un ahorro hacer las contrataciones a través de esta central.



De los 26 municipios y 3 mancomunidades solicitantes, 10 ya tienen la ratificación de sus respectivos plenos, por lo que cumplen para adherirse a la Central de Compras, y son Cachorrilla, Cadalso, Casatejada, Coria, Guadalupe, Cabañas del Castillo, Campillo de Deleitosa, Fresnedosa de Ibor, Hinojal y Jaraíz de la Vera.



Sin embargo, la adhesión del resto de municipios solicitantes y las mancomunidades de Tajo-Salor, Sierra de Gata y Villuercas-Ibores-Jara, quedará condicionada a que sus plenos ratifiquen las resoluciones.



De la misma manera, se aprueba la solicitud de adhesión, a través de la firma de un convenio de colaboración, al Plan Depura-Fase I de los ayuntamientos de Robledillo de Trujillo, Casa de Don Gómez y Plasenzuela, para la construcción y gestión de infraestructura de depuración de aguas residuales con el Consorcio MásMedio.



Cabe recordar que la Diputación de Cáceres, a través de su consorcio, aprobó, en 2021, un plan de inversiones denominado Plan Reactiva Depuración o Plan Depura, para la construcción de instalaciones de depuración de aguas residuales en municipios de menos de 2.000 habitantes, con un presupuesto de 6 millones de euros.



Las actuaciones de inversión incluidas en el Plan afectan a Oliva de Plasencia, Valdeíñigos, Valdeobispo, Calzadilla, Casas de Don Gómez, Robledillo de Trujillo, Plasenzuela, Aldea del Cano, Berzocana, Aldehuela de Jerte y Villar de Plasencia.



A través de estos convenios, la Diputación de Cáceres se compromete a la financiación de las inversiones para que las localidades dispongan de un sistema adecuado de depuración de aguas residuales, así como el apoyo y asesoramiento técnico necesario, entre otras actuaciones.



El Consorcio MásMedio se compromete a la ejecución de las obras y la puesta en marcha y gestión del servicio de depuración de aguas residuales, y el ayuntamiento colabora con actividades y gestión de servicios necesarios, en colaboración con la diputación y el consorcio, como puede ser la disposición de terrenos y medios.



También se ha dado luz verde a la propuesta de convenios de colaboración entre la diputación y cinco localidades (Ahigal, Carbajo, Casillas de Coria, Peraleda de la Mata y Pescueza) para la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos, a través del Refugio Provincial de Animales, un centro que entre los servicios que presta está la recogida, el alojamiento, la manutención y la entrega de perros abandonados en la provincia de Cáceres.



Ante la existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos e incontrolados, y el problema higiénico-sanitario y para la seguridad que pueden suponer, se puso en marcha este servicio, teniendo en cuenta que "si la recogida y demás se lleva a cabo a través de un único cauce o gestor, como es la Diputación, dicha prestación será siempre más eficaz, eficiente, económica y de mayor calidad", ha apuntado Sánchez Cotrina.



Por otra parte, otro punto importante por la cantidad económica como por el destino, ha sido la modificación presupuestaria de 1.125.000 euros para acometer nuevas actuaciones en los tres parques del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) cuya construcción se está finalizando, como son Trujillo, Guadalupe y Jarandilla de la Vera.



Asimismo, se han llevado a pleno subvenciones, por valor de 47.600 euros, destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para gastos corrientes, como puede ser para a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura; la Sociedad Española de Musicoterapia; el Club de Vela Barlovento para la Copa de España en aguas interiores; El Encuentro Nacional de Moteros Sordos; al Cáceres C.B. para la Play Off de ascenso a la ACB; al Ayuntamiento de Albalá para la Feria del Caballo, o al ayuntamiento de Losar de la Vera, para los Premios del Centro de Interpretación del Paludismo.



DECLARACIÓN LGTBI



Por último, el Pleno ha aprobado una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se ha celebrado el 28 de junio, y que ha sido consensuada por las tres fuerzas políticas con representación (PSOE, PP y Ciudadanos).



La Diputación de Cáceres, tal como ha leído la diputada de Políticas Sociales, Amelia Molero, se adhiere así a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias en "defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y/o de género".