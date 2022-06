Guadalupe, entre las candidatas a Mejor Pueblo Turístico junto con Alquézar y Rupit

Ep.

La localidad cacereña de Guadalupe es una de las tres candidatas a la segunda edición del programa Best Tourism Villages (Mejor Pueblo Turístico), junto con Alquézar (Huesca) y Rupit (Barcelona).



España ha presentado estas tres candidaturas a la segunda edición de este programa, una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que reconoce a aquellas localidades que constituyen un ejemplo notable de turismo rural y compromiso con la sostenibilidad.



El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés asegura que el turismo rural es un modelo de turismo sostenible que logra generar actividad durante todo el año al tiempo que preserva su entorno e identidad.



Además impacta de forma positiva en otros sectores económicos como el agroalimentario o el comercio, al fomentar el consumo de proximidad, promocionando los productos locales.



"Alquézar, Rupit y Guadalupe tienen un compromiso claro con la sostenibilidad y merecen estar en el mapa internacional del turismo, que está llamado a ser motor de desarrollo y generador de bienestar para sus comunidades", aseguró el secretario de Estado.



De acuerdo a las bases del concurso de la OMT, España, como estado miembro de la organización, puede presentar un máximo de tres candidaturas.



Los pueblos aspirantes han sido seleccionados por un Comité de Evaluación integrado por la Secretaría de Estado de Turismo, Turespaña, Segittur, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, a partir de las propuestas que las Comunidades Autónomas hicieron llegar a la Secretaría de Estado de Turismo.



Ahora, las candidaturas presentadas serán examinadas por la Secretaría de la OMT, que exige que los aspirantes sean pueblos con baja densidad demográfica y una población máxima de 15.000 habitantes, situados en un paisaje con presencia importante de actividades tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que compartan los valores y estilo de vida de la comunidad.



ALTA VISIBILIDAD INTERNACIONAL.



Los pueblos a los que se conceda el sello Best Tourism Villages de la OMT recibirán como reconocimiento un diploma o placa con una validez de tres años, con posibilidad de renovación. Obtendrán así visibilidad y reconocimiento internacional como ejemplos de destinos rurales que preservan y promueven sus paisajes, su diversidad biológica y cultural, así como sus valores y actividades locales, y que tienen un compromiso claro con la sostenibilidad en todas sus vertientes (medioambiental, económica y social).



Aquellos pueblos que no cumplan en su totalidad los criterios para obtener el sello, pero destaquen también como ejemplos, pueden entrar a formar parte de la red integrándose en el programa Upgrade. Como miembros del programa, estos pueblos recibirán asistencia de la OMT y entidades asociadas para seguir mejorando.



Formar parte de la red permite participar de un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, al tiempo que da acceso a recomendaciones políticas y conocimiento.



Cabe destacar que la primera edición de Best Tourism Villages, lanzada el año pasado, Morella (Castellón) y Lekunberri (Navarra) fueron distinguidos con el sello, mientras que Cantavieja (Teruel) entró en el programa Upgrade.