La Junta pide "paciencia" a Plasencia hasta puesta en funcionamiento del nuevo Alvia

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido "paciencia" hasta la puesta en funcionamiento del nuevo tren Alvia en la región para posteriormente analizar posibles mejoras, atendiendo a la oferta y la demanda del nuevo servicio de altas prestaciones.



Un servicio que no comenzará a circular hasta el próximo 19 de julio y que, sin embargo, "algunos ya quieren montar una manifestación", en alusión al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, tras conocerse que el nuevo tren no llegará hasta su localidad, de modo que los placentinos tendrá que desplazarse en autobús hasta Monfragüe.



En respuesta a las preguntas de los periodistas por el malestar en el norte de la región por esta decisión tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, el portavoz de la Junta ha señalado que la puesta en marcha de la nueva línea de altas prestaciones supondrá un incremento de las paradas en Plasencia, que pasará de 27 a 50 semanales de diferentes servicios ferroviarios.



La "realidad" es que los servicios ferroviarios van a aumentar en Plasencia, ha remarcado González, quien también se ha referido a las aclaraciones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con respecto a que la solución que se ha buscado en Monfragüe, para ahorrar 35 minutos del trayecto entre Badajoz y Madrid, es "algo transitorio".



Por tanto, cree que ahora es "el momento de hablar todas las partes" para que cuando se ponga en funcionamiento el nuevo servicio de altas prestaciones se "ajuste la oferta y la demanda" se dé una solución "definitiva, que no está cerrada", ha asegurado.



Por ello, ha insistido, pide "paciencia y diálogo" ante un servicio que "ni siquiera ha entrado en marcha". Así, ha lamentado que haya un "eterno quejío y lamento" en torno al tren. "No lo matemos antes de que se ponga en marcha", ha remarcado.



González ha insistido en que en la Junta están "abiertos" a buscar una solución que se adecue "a todas las necesidades", si bien ha subrayado lo que se viene buscando con la nueva línea ferroviaria es que permita hacer con "más rapidez" el trayecto entre Madrid y Badajoz.



Pero, subraya, se está "poniendo el foco solo en un servicio", el Alvia, cuando hay otros "que se van a mejorar, que son los que más demandan los usuarios Plasencia".



A preguntas sobre si Mérida corre "el mismo peligro", donde hay proyectado un by-pass, ha señalado que de momento lo que se sabe es que el Alvia tiene parada en la capital extremeña. "A día de hoy Mérida no tiene ningún problema", ha aseverado, por lo que ha insistido en que cuando se ponga en marcha el servicio "se hablará de Plasencia y de Mérida... de todo".



Finalmente, ha pedido "paciencia, prudencia, sentido común", así como "disfrutar de las mejoras" de la nueva línea, para después "negociar la oferta y la demanda" para tratar de mejorar los "fallos" que se detecten. Pero, insiste, "no nos aceleremos" ahora con las reclamaciones, ha remarcado, tras "30 años esperando".