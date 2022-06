Salaya recalca que el Ayuntamiento de Cáceres no organizaba los conciertos en el Hípico

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha recalcado que el ayuntamiento no organizaba los conciertos programados en el recinto hípico de Melendi, Morat y Luis Fonsi que han sido suspendidos, aunque entiende la "decepción" de las personas que tenían previsto asistir a ellos. En contraprestación, ha anunciado "un gran evento musical" patrocinado por el consistorio del que no ha adelantado más datos.



Salaya ha explicado que el papel que ha jugado el ayuntamiento en los conciertos que iban a celebrarse los próximos 30 de junio y el 18 y 19 de agosto, era el de ceder el espacio para su celebración porque "ni los promovía ni los organizaba", y ha exculpado a los artistas y sus productoras que "han actuado de muy buena fe en todo momento", ha dicho el regidor.



No obstante, ha reiterado que cuando se presentaron los conciertos en rueda de prensa con el apoyo del equipo de Gobierno es porque se había demandado desde el mundo de la cultura que se liderara una agenda cultural para que no se solapasen las citas y se organizasen las solicitudes de demanda de espacios.



"Lo que se ha introducido como novedad de este equipo de Gobierno es negociar con las productoras el cartel y las fechas para distribuir los conciertos durante todo el año para que no hubiera coincidencias e intentar que hubiera público en todas partes, y eso es lo que lleva a que haya un cartel único y a que tengamos esa foto de un equipo de Gobierno presentando todo el cartel de conciertos de la temporada", ha insistido el regidor.



En declaraciones a los medios tras el izado de la bandera LGBTI en la puerta del ayuntamiento con motivo del orgullo que se celebra estos días, el alcalde ha defendido que "Cáceres ha tenido ya dos conciertos como no tiene todos los años", en alusión al de Robe (el 4 de junio) y el de Fito (el 18 de junio), a los que asistieron unas 14.000 y 8.000 personas, respectivamente.



"Esos conciertos son ya un éxito", ha dicho Salaya, que ha recordado que quedan otros en el calendario de los que se anunciaron como el de Mago de Oz el 25 de junio dentro de la primera edición del Huracán Fest; Melendi, el 30 de julio, y el de la youtuber argentina con más de seis millones de seguidores María Becerra, que se subirá al escenario del hípico el 24 de septiembre para presentar su primer disco.



"UN GRAN EVENTO MUSICAL"



Pero para esa gente que pueda sentirse "decepcionada" por la suspensión de los tres conciertos, al que hay que sumar el de Izal de las Ferias de San Fernando que tampoco se celebró, el alcalde ha anunciado "un gran evento musical" que estaría patrocinado por el Ayuntamiento de Cáceres.



"Llevamos trabajando en ello ya algún tiempo porque es cierto que desconfiábamos de algunos de estos conciertos porque no era normal que en estas fechas no se pusieran las entradas a la venta, y por eso trabajamos en un gran evento musical que esperamos anunciar en las próximas semanas, si sale todo bien porque estas cosas son muy difíciles", ha apuntado.



Respecto a la petición de responsabilidades por parte del PP que decía que con estas anulaciones de conciertos la ciudad pierde credibilidad, Salaya ha ironizado con que "el PP tenía mucha credibilidad pero ningún concierto y ninguna agenda cultural".



"Yo prefiero tener un poco menos de credibilidad pero poder hacer cosas porque aquí el que no arriesga no gana y este equipo de Gobierno es ambicioso y hemos programado más cultura en estos últimos tres años que en los ocho anteriores, como se han conseguido más inversiones, y estadísticamente tienen que fallar cosas porque las hay", ha aseverado el alcalde, que ha sentenciado: "Si no se programa nada, no falla nada y esa es la gestión que teníamos cuando el actual portavoz del PP era portavoz del equipo de Gobierno".