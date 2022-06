Salaya destaca los avances en el turismo de calidad, industria verde y empleo estable

Ep



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha hecho balance del tercer año de legislatura, en el que ha destacado que se consolida el modelo de ciudad que se planteó el Gobierno local para avanzar en un turismo de calidad, impulsar la industria verde y afianzar el empleo estable, todo ello entroncado con los proyectos europeos que se han concedido para mejorar infraestructuras.



"Somos la ciudad extremeña que más y mejores fondos hemos sabido captar", ha dicho, ya que en los próximos meses llegarán a la ciudad más de 12 millones de euros, entre ellos 4 millones para el plan de sostenibilidad turística, que incluye la neocueva de Maltravieso; 3 millones para la tercera fase de recuperación de la muralla; más de 2,2 millones para nuevos carriles bicis, y 385.000 para peatonalizaciones como la plataforma única de la calle Parras.



Además, están pendientes de resolución una petición de 2,36 millones de euros para la recuperación ambiental de la Ribera del Marco y 1,2 millones para la rehabilitación integral del Mercado de la Dehesa de los Caballos, dos proyectos que estaban en la agenda política del PSOE.



"Tendremos el dinero en esta legislatura", ha avanzado Salaya en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de su equipo de Gobierno, aunque ha reconocido que será difícil acometer los proyectos en este año que resta antes de las elecciones, al tiempo que ha defendido que se trata de planeamientos e infraestructuras que van más allá de la acción del gobierno de turno.



Tras dos años marcados por las restricciones de la pandemia, Salaya ha indicado que este tercer año de legislatura ha sido el primero en el que se han podido gestionar en plenitud eventos significativos como la Bajada de la Virgen de la Montaña, el desfile de San Jorge, la celebración del Festival Womad o la Feria de San Fernando. "El equipo de Gobierno ha demostrado solvencia y capacidad", ha subrayado.



En cuanto a los datos de desempleo ha valorado que haya 7.211 personas desempleadas en mayo de 2022, cuando al inicio de legislatura se superaban los 8.000 parados, mientras que en turismo "los datos están en niveles desconocidos", ha aseverado, ya que Cáceres "es la ciudad dentro del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que mejor comportamiento turístico ha tenido".



También ha destacado los "evidentes" avances en política social con la puesta en marcha de diferentes programa de ayudas a las personas más desfavorecidas y el incrementado del equipo de trabajadoras sociales, entre otros asuntos.



En movilidad se está ejecutando el carril bici de la Ronda de la Pizarra y el proyecto de Caminos Escolares Seguros. El autobús urbano como gran ejemplo de la movilidad colectiva ha mejorado casi todas sus líneas llegando a más barrios y a más centros públicos y con más frecuencia, como por ejemplo Vistahermosa, el Cefot o el Nuevo Hospital.



El problema del abastecimiento de agua "está en vías de solución", ha dicho el regidor que ha recordado que se han invertido casi dos millones de euros en mejoras en la presa del Guadiloba y en la ETAP, y en la renovación de bombas del Almonte, que permiten remontar al día el máximo del consumo de la ciudad en un día de verano (36.000 metros cúbicos).



En cuanto a cultura "se ha hecho una apuesta real" por descentralizarla y llevarla a los barrios, de manera que han sido cerca de 200 los eventos directamente gestionados por el área de cultura del ayuntamiento. En su intervención se ha referido también a la transparencia en la gestión, ya que Cáceres está en la posición doce de entre las capitales de provincia de España, y ha destacado el avance en administración electrónica, ya que actualmente se pueden realizar 394 trámites a través de la sede electrónica.



Salaya ha hecho una mención especial al "gran esfuerzo" que se ha hecho con respecto a ayudas y convocatorias con los tres millones de ayudas dirigidos a las empresas para paliar las pérdidas por la pandemia, así como subvenciones concedidas a colectivos sociales, culturales, deportivos o vecinales.



PRESUPUESTOS 2022



En materia de presupuestos, ha recordado que aún no están aprobados los de este año, que se llevarán a un Pleno extraordinario el próximo 27 de junio. "No tener los presupuestos aprobados no significa que no haya presupuestos, ya que se prorrogan automáticamente los del año anterior, los servicios públicos siguen funcionando, las facturas se siguen pagando. Todo ello no resta un ápice de energía al equipo de Gobierno", ha aseverado



Sobre los retos para el año que resta de legislatura, Salaya ha confiado en que las instituciones que tienen en marcha proyectos en la ciudad "vayan cumpliendo también los compromisos". "Pedimos que la oposición contribuya a remar a favor de todas esas iniciativas, que son muchas, para favorecer el progreso de nuestra ciudad", ha manifestado.



Como grandes líneas de acción, Salaya se ha marcado ampliar el suelo industrial y comercial, ya que la escasez de este tipo de suelo "ha condenado en muchas ocasiones a perder proyectos que podrían haber venido a Cáceres y no lo han hecho".



Asimismo "no" renuncio a que la legislatura finalice con el presupuesto de 2023 también aprobado. "Nadie va a encontrarnos en la comodidad y en el confort, sino en la continua mejora por el interés de la ciudad. Por eso también será uno de nuestros retos", ha dicho.



En infraestructuras, en estos meses deben iniciarse obras en el centro cívico Santa Lucía, en Cáceres El Viejo, la nueva sede del Consejo LGBTI, las obras del albergue de San Blas, la ampliación del cementerio y la cobertura de pistas en Batalla del Salado y en Cáceres El Viejo. Además, se continuará con los trabajos de la muralla y se organizará un proyecto de miradores de la zona de San Marquino con la recuperación de tres espacios y la construcción de un mirador.



El Gobierno local también se propone consolidar los procesos participativos para el plan de juventud, agenda urbana, y la reforma de la plaza de Santiago.



En materia deportiva, ha avanzado que Cáceres será una de las sedes de la Copa de España de Escalada, en septiembre de 2022; también ese mes tendrá lugar la media maratón y en octubre albergará la Copa Europea de Paraciclismo. En febrero de 2023 se podrá disfrutar de un partido de la selección española de baloncesto. "El deporte es una fuente de riqueza y Cáceres ha demostrado su capacidad para acoger grandes eventos deportivos", ha subrayado.



"Tras muchas dificultades, comenzamos a ver el futuro en el que hemos trabajado durante estos tres años en el que el empleo ha sido nuestra obsesión y, pese a la gran mejora de estos últimos años, lo seguirá siendo hasta que ningún cacereño tenga que dejar nuestra ciudad y hasta que muchos otros quieran venir a ella", ha dicho el alcalde, quien ha recordado que queda un año para las elecciones por lo que ha pedido que no se distraiga la acción de gobierno "por el nerviosismo propio de los años preelectorales".