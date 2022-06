Cáceres afrontará una modificación integral del PGM para definir nuevos usos industriales

Ep.



El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres quiere impulsar una modificación integral del Plan General de Urbanismo (PGM), que fue aprobado en 2010 con Carmen Heras como alcaldesa, para definir nuevos usos en el término municipal que puedan ampliar el suelo industrial, comercial y ordenar el crecimiento urbanístico de la ciudad en cuanto a expansión residencial y equipamientos de servicios.



El proceso de una modificación de las normas urbanísticas de una ciudad como Cáceres es una tramitación larga y tediosa pero el Ejecutivo local de Luis Salaya está dispuesto a afrontarlo porque "la ciudad necesita tener los brazos abiertos para recibir proyectos industriales y no desaprovechar oportunidades", ha dicho el regidor este viernes en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los tres años de legislatura.



"Tenemos un plan general que ha sido útil y ha funcionado bien en estos años pero está claro que empiezan a tensárseles las costuras porque cuando se hizo no se pensaba en que Cáceres pudiese tener proyectos industriales como los que tiene la oportunidad de acoger ahora", ha explicado Salaya, que ha puesto como ejemplo el ecopolígono CCGreen que "va a agotar el suelo industrial" y por eso "hay que pensar hacía dónde va a crecer la ciudad" y "dónde tienen que estar los futuros proyectos industriales".



En este sentido, ha explicado que el nuevo PGM no solo determinará el nuevo suelo industrial y comercial, sino otros usos dotacionales, y regulará también "los distintos niveles de protección del suelo", para no toparse con los actuales problemas que han surgido con la instalación de plantas fotovoltaicas y las restricciones en superficie y potencia que regula el actual plan de urbanismo.



"Tenemos que buscar fórmulas en las que nuestro plan general municipal sea más fácil de interpretar y, sobre todo se adapte al momento actual", ha aseverado el regidor, que ha apuntado que habrá que decidir si esta modificación del PGM "será profunda o muy profunda o total".



Para decidir hasta donde se modificará el actual reglamento urbanístico por el que se rige la ciudad se abrirá un proceso participativo para consultar a técnicos, colectivos y ciudadanos pero "está claro que algunas cosas, con el paso del tiempo, necesitan actualizarse", como la potencia que se permite en las plantas fotovoltaicas.



Sobre la duración de la tramitación de una modificación integral del PGM, que suele durar varios años por lo que abarcaría más de una legislatura, el alcalde ha señalado que "no se puede gobernar pensando en períodos de cuatro años" porque entonces no salen adelante proyectos de larga tramitación.



"Tenemos que gobernar con toda la legitimidad que nos da la continuidad de la acción de gobierno", ha dicho Salaya, que se ha mostrado convencido de que continuará como alcalde de la ciudad tras las elecciones municipales de mayo de 2023 para "poder rematar todos estos proyectos".



No obstante, en caso de que no fuera así, ha defendido que quien lo sea "continuará estos proyectos" como él retomó los que dejó en marcha la alcaldesa Elena Nevado en la anterior legislatura como, por ejemplo, la ampliación del Parque del Príncipe que, en 2019, "era un barrizal y no había avanzado mucho", por lo que hubo que hacer modificaciones del contrato por "varios cientos de miles de euros" para mejorar el proyecto y acabarlo.



"Entendemos que esa es la forma lógica de gobernar porque cuando hay un proyecto de ciudad y se llevan de forma participativa dentro y fuera de la casa aguantan el tiempo por lo que lo más importante es iniciar los procesos que van a continuar en las próximas legislaturas", ha recalcado Salaya.



Esa modificación del PGM se impulsará de cara a consolidar un modelo de ciudad basado en "una industria verde, un empleo estable y un turismo de calidad", ha dicho el alcalde en el balance de los tres años de legislatura, en el que ha estado acompañado de todo su equipo de Gobierno.