Cs Cáceres reclama que se creen zonas de sombra en los parques infantiles de la ciudad

El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado el "nulo interés" del equipo de Gobierno por los parques infantiles de la ciudad, que están "en un estado de abandono y falta de mantenimiento", y demandan que se creen zonas de sombra naturales o artificiales, ya que con las altas temperaturas de estos días son necesarias para que los niños puedan disfrutar de su tiempo de ocio.

En concreto, la portavoz municipal, Raquel Preciados, ha recordado que en diversas comisiones la formación naranja ha mostrado su preocupación por el mantenimiento y los equipamientos de los parques infantiles, "lo que pone de manifiesto el poco interés del equipo de Gobierno por la infancia", ya que las "pocas infraestructuras que tienen, están mal conservadas".

"Y ahora con esta ola de calor los niños son los más desfavorecidos y vulnerables a la hora de no poder compartir un tiempo de ocio con una calidad que llega a afectar a su propia salud", ha indicado Preciados, que añade que "estas temperaturas no facilitan que puedan jugar en los parques", sobre todo en los que no tienen sombra natural proporcionada por la masa arbórea, donde se hacen más necesarias estas zonas de sombra creadas de forma natural o artificial, generando un microclima que favorezca que los niños puedan jugar.

A su vez, Preciados ha recordado que en el Pleno de septiembre de 2020 se aprobó por unanimidad una moción donde se proponía crear zonas de sombra en los parques "una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en otras ciudades con resultados muy óptimos".

"Han pasado casi dos años y no se ha tomado ninguna medida en este sentido para hacer más llevaderas las altas temperaturas para los niños, y que puedan salir a jugar a unos parques con las mejores condiciones para soportar el calor", ha incidido, al tiempo que insiste en que el equipo de Gobierno "no tiene ningún interés por la infancia" porque faltan infraestructuras y las que hay no tienen un mantenimiento adecuado.