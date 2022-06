Cáritas Diocesana Coria-Cáceres atendió en 2021 a 2.387 personas, un 12% más que en 2020

Ep.

Cáritas de la Diócesis de Coria-Cáceres atendió en 2021 a un total de 2.387 personas en sus diferentes programas sociales, lo que supone un 12% más que el año anterior. Además, el 68% de los hogares atendidos tienen hijos menores a su cargo y preocupa el aumento de las familias monoparentales que necesitan ayuda, que son el 27% de las atendidas por la entidad frente al 22% que representaban en 2020.



Aumentan también las atenciones a población extranjera, porque inmigrantes y refugiados suponen ya el 40% de la atención, tres puntos porcentuales más que en 2020 y cinco más que en 2019. Esto hace indicar que las consecuencias de esta crisis al igual que las anteriores, afectan de especial manera a la población inmigrante, que sufre una situación de extrema vulnerabilidad.



Para cubrir las necesidades básicas de todas estas personas las Cáritas Parroquiales, que tienen el primer contacto con las personas que necesitan ayuda, han invertido un total de 299.480 euros. Un 46% de estos recursos están destinados a gastos relativos a la vivienda, y un 33% a cubrir necesidades de alimentación y ayudas relacionadas con la educación, la salud, el vestido, el transporte o el ocio y tiempo libre.



Son datos que se han dado a conocer este miércoles en la presentación de la memoria de actividades que ha contado con la presencia del obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; el director de Cáritas diocesana, Damián Niso, y la secretaria de la entidad, Inmaculada Godoy.



Monseñor Pulido ha destacado que "el gran logro" de Cáritas en sus 75 años de existencia "ha sido su capacidad de reinventarse" ya que ha ido atendiendo los problemas que surgían a lo largo del tiempo. Así, ha recordado que en la posguerra se socorrían las necesidades primarias, en los 80 el paro y el desempleo, en los 90 el SIDA, y en los 2000 "está cada vez más comprometida con la paz, la familia y los inmigrantes".



Pulido ha destacado "la profesionalidad y la sensibilidad humana" de las personas que forman parte de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres y "el respeto que tienen a la dignidad de las personas". Cabe destacar que en la diócesis existen 87 equipos parroquiales que cuentan con más de 700 voluntarios y 38 personas especializadas contratadas.



Por su parte, el director Damián Niso ha lamentado que cada año aumente el número de personas atendidas, lo que indica que detrás de las cifras "hay familias, mayores, niños, que sufren".



Para aliviar ese sufrimiento, desde Cáritas se proporciona apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las familias más vulnerables y desfavorecidas que han llegado a los servicios de acogida y se desarrollan talleres, charlas, terapias psicológicas, etc., según ha explicado la secretaria de Cáritas, Inmaculada Godoy, que ha indicado que durante el 2021 el programa de familia ha intervenido en 123 hogares formados por 335 miembros a los que se han prestado un total de 340 ayudas.



PERSONAS SIN HOGAR, INMIGRANTES...



Respecto al colectivo de personas sin hogar, el número de personas atendidas en el programa ha sido inferior que el año anterior con un total de 122 personas y 1.353 ayudas prestadas.*Cabe destacar que se han recuperado las actividades de sensibilización como la II Carrera por las Personas sin Hogar, el Flashmob, la V Ruta por la dignidad, etc. También en 2021 se ha abierto otros recursos para continuar con el trabajo hacia la vida autónoma.



En cuanto a las personas inmigrantes, hay un aumento en el número de atenciones ya que en durante 2021 se ha ayudado a 432 personas, un 29% más que en 2020. Han sido personas de 38 nacionalidades diferentes las que han requerido de los servicios de información, orientación y asesoramiento.



Desde el programa de migración y refugio, se han desarrollado talleres de cocina, cultura española, nuevas tecnologías, clases de castellano, visitas culturales, charlas, etc., para ayudar a que la incorporación de estas personas en la sociedad española sea lo más sencilla posible.



En relación a las personas mayores, Cáritas ha orientado su labor a aumentar la protección al ser un colectivo que ha sufrido mucho con la pandemia. Para ello, se ha potenciado el servicio de ayuda a domicilio, tanto en la cobertura de las actividades básicas de la vida diaria como en el acompañamiento. En 2021, se han beneficiado 53 personas de este servicio.



SOLIDARIDAD PENITENCIARIA Y EMPLEO



También en el centro penitenciario se han podido recuperar actividades que en el año anterior fue imposible llevar a cabo. De ahí que se haya pasado de tan solo 7 participantes en 2020 a 39 en 2021. Además, se ha reactivado la colaboración con el servicio de penas y medidas alternativas facilitando los cumplimientos de trabajos en beneficio de la comunidad.



En el programa de empleo se ha centrado en ayudar a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social a tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona. Se ha atendido a un 11% más de personas en el servicio de información y orientación laboral que en el año anterior, por lo que han sido 616 personas las que han recibido un total de 3.215 respuestas de intervención.



Además, un total de 82 personas se han formado en talleres y cursos y han logrado insertarse en el mundo laboral 111 personas, lo que es, casi un 9% más que en 2021.



Cabe destacar las dos empresas de economía social que gestiona Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, La Tajuela y Remudarte, una bajo la fórmula de Centro Especial de Empleo, dirigida a personas con capacidades diversas y que trabaja la línea de lavandería industrial, ubicada en Montehermoso, y la otra de gestión de residuo textil, ubicada en Cáceres, generan ambas un total de 15 puestos de trabajo durante 2021.



En cuanto a cifras, las Cáritas Parroquiales han invertido un total de 449.924 euros, un 26% más que el año anterior. Los recursos invertidos en los servicios diocesanos para el desarrollo de la actividad especializada ascienden a 1,28 millones de euros, un 5% menos que el año anterior. De ellos, el 37% se ha dedicado a personas sin hogar, el 24% a empleo, el 12% a mayores, el 8% a inmigrantes y 5% a familia.



"Cáritas da las gracias a todas las personas que forman parte de esta gran institución, por sus esfuerzos, su tiempo y sus recursos, ya que gracias a todos ellos: socios, donantes, empresas colaboradoras, personas voluntarias y personas contratadas, se hace posible la construcción de una sociedad donde los que sufren por una u otra causa encuentren en Cáritas acogida, refugio y aliento", ha concluido el Director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.