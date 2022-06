Fedexcaza, satisfecha por archivo de denuncia por vídeo del ciervo enjaulado en Monfragüe

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha mostrado su satisfacción ante la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia de la Consejería de Transición Ecológica contra dicha federación por la difusión en la que se mostraba un ciervo enjaulado en Monfragüe.

Así pues, a través de una nota de prensa ha informado de que, según explica el decreto de la Fiscalía, "no puede existir calumnia ni injuria cuando se imputan hechos que no son falsos y los hechos que se imputan en los vídeos controvertidos a los responsables del control de poblaciones de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe, o son ciertos, o en el peor de los casos no se ha demostrado ni se podría demostrar que sean falsos".

"Resulta que los hechos básicos que se graban y se narran en ambos videos son ciertos. O, como antes hemos señalado, que no se ha acreditado ni podría acreditarse su falsedad", precisa.

De la misma forma, continúa que "la propia Administración reconoce que uno de los sistemas utilizados en Monfragüe para el control selectivo de población de ungulados lo constituyen las jaulas-trampa".

En este sentido, en opinión de Fedexcaza, el Ministerio Fiscal "da un toque" también a la Consejería porque "lo que se achaca realmente en los videos a los gestores de Monfragüe es la utilización en los últimos tiempos de jaulas-trampa para el control de poblaciones de ungulados, y el riesgo de que puedan quedar atrapados ciervos en ellas y se ha demostrado cierto en el primer aspecto, y posible -por no decir que real- en cuanto a lo segundo".

De este modo, con la difusión del vídeo la federación quería poner de manifiesto y criticar públicamente para conocimiento de toda la sociedad que el uso de los sistemas de jaula-trampa utilizados en Monfragüe para el control selectivo de población de ungulados "no sólo no han sido eficaces, sino que además han supuesto una crueldad innecesaria para los animales".

Por ello, para Fedexcaza, la decisión de la Fiscalía viene a poner de manifiesto que la denuncia pública por parte de la federación era "real y sólida", por lo que ha solicitado que el control de la población de ungulados en Monfragüe "vuelva a ser mediante acciones cinegéticas".

Una postura, además, que defienden también la Universidad, la Asociación de propietarios de Monfragüe y los pueblos del entorno del parque, quienes se quejan de que la prohibición de la caza supone un "perjuicio socioeconómico importante para ellos y contribuye a la despoblación".

Del mismo modo, Fedexcaza ha resaltado que, una vez que el fiscal instructor del caso, Juan Antonio Galán, se ha pronunciado e incluso "ha desmentido a la Consejería de Transición Ecológica al decir que "no puede existir calumnia ni injuria cuando se imputan hechos que no son falsos", cree que la Consejería de Transición Ecológica que sostenía justo lo contrario, debería pedir disculpas.

"O en el caso contrario, se entenderá que las únicas intenciones de la Consejería eran castigar a la Federación", ha sentenciado.