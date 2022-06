Investigado por hacer transferencias bancarias por 15.000 euros desde móvil de un familiar

Agentes de la Guardia Civil de la localidad cacereña de Casatejada investigan al presunto autor de un delito de estafa bancaria, debido a la realización de transferencias fraudulentas, y la contratación de créditos personales, todo ello por un importe superior a los 15.000 euros, a través de la aplicación de banca digital instalada en el teléfono móvil de un familiar.



En concreto, la investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando un vecino de la localidad de Majadas presentó ante la Guardia Civil una denuncia contra un familiar por, supuestamente, haber accedido a su aplicación de cuenta bancaria online y realizar transferencias no autorizadas, ascendiendo a más de 15.000 euros la cantidad total defraudada.



Tras una laboriosa investigación, en la que se ha contado con la colaboración de las entidades bancarias implicadas y la compañía telefónica, se averiguó que todos los movimientos habían sido realizados desde la aplicación de banca digital del denunciante y en fechas en las que este no podía acceder a su aplicación móvil, por haber sido usurpada su clave de acceso, por lo que había perdido el control online de la cuenta.



Además, se pudo comprobar que el supuesto autor de los hechos delictivos era el titular de la cuenta bancaria beneficiaria de las transacciones fraudulentas realizadas, según relata la Guardia Civil en una nota de prensa.



En ese sentido, el investigado, aprovechando la relación familiar que le une con el denunciante, consiguió que este le dejase su teléfono móvil y "una vez puso su huella para desbloquearlo, aprovechó sus conocimientos informáticos para conseguir la clave de la aplicación bancaria" y posteriormente realizó operaciones no consentidas por el legítimo titular.



Por todo ello, este hombre fue puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Navalmoral de la Mata, como supuesto autor de un delito de estafa bancaria.