La gigafactoría de Navalmoral se ubicará en parcelas más cercanas a plataforma logística

La gigafactoría que se instalará en Navalmoral de la Mata (Cáceres) para fabricar baterías para vehículos eléctricos, se ubicará en las parcelas más cercanas a la plataforma logística. El proyecto de esta plataforma intermodal lo ejecutará Acciona Construcción por un importe de 10,4 millones y las obras comenzarán a finales de junio, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad morala, Raquel Medina.



Medina ha anunciado "un vuelco urbanístico" en la localidad que tendrá que modificar el Plan General Municipal (PGM), trámite que también es necesario para acoger la llegada de la alta velocidad a la ciudad próximamente. Además, de cara a la creación de unos 3.000 empleos directos en la fábrica, se prevé también la construcción de viviendas y otras infraestructuras necesarias para la "metamorfosis" que sufrirá Navalmoral con todos estos proyectos.



"Todo está previsto y tenemos un vuelco urbanístico con la llegada de la alta velocidad que supone una metamorfosis de la ciudad de cara a las infraestructuras que vamos a acoger pero son cuestiones que, desde la Junta de Extremadura y el Gobierno de España se han tenido en cuenta y habrá que trabajarlo todo en su conjunto", ha dicho la regidora a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación de un campus deportivo del Real Madrid que se celebrará este verano en el municipio cacereño.



Así, ha incidido en que hay que modificar todo el entorno urbanístico de la ciudad para crear las condiciones adecuadas para el asentamiento de empresas dentro del parque empresarial 'Expacio Navalmoral', y adecuar también la ley a las necesidades que requieran las infraestructuras que llegarán.



Respecto a la factoría de baterías, las empresas promotoras deben presentar el proyecto y aprobarse dentro del mecanismo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) impulsado por el Gobierno. Después, se iniciarán los trámites administrativos y medioambientales que conlleva cualquier instalación empresarial, tanto en la Junta de Extremadura como en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.



Medina ha adelantado, en cuanto a las posibles fechas de iniciación de las obras, que los plazos los marcará la empresa con la presentación de la documentación y el inicio de los trámites, los cuales pueden impulsarse de forma conjunta desde las distintas administraciones (nacional, regional o local), ya que "un procedimiento no retrasa el otro sino al contrario se impulsan juntos", ha dicho la alcaldesa.



Así, tras el anuncio de que Acciona Energía ha negociado con Envision, una de las principales empresas energéticas y tecnológicas del mundo, con sede en China, el desarrollo de la fabricación de baterías y minería del litio, concretamente en Navalmoral de la Mata (Cáceres), la alcaldesa morala ha mostrado su "alegría" y ha pedido que todas las administraciones trabajen para que esto "sea una realidad cuanto antes".



"Posiblemente sea un punto de inflexión para el futuro de la región no solo de Navalmoral y la comarca sino de toda la región", ha dicho Medina, que ha apuntado que "ya nos tocaba". "Nos tocaba esa revolución industrial que parece indicar que así va a ser porque nos espera un futuro prometedor", ha subrayado.



Asimismo, ha dado las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "por todas la negociaciones que han hecho para que Navalmoral pueda acoger esta gigafactoria de baterías".



CIERRE DE ALMARAZ



A la pregunta de si el anunciado cierre de la central nuclear de Almaraz ha podido condicionar para la ubicación de la gigafactoría para compensar la posible pérdida de empleo en la zona, la alcaldesa ha defendido que 'Expacio Navalmoral' ya estaba previsto su desarrollo independientemente de que se cierre la central nucelar de Almaraz, situada a pocos kilómetros de Navalmoral.



Cabe recordar que las fechas anunciadas para desconectar un reactor es en 2017 y el segundo reactor en 2028 pero "según está el mercado energético", la alcaldesa ha mostrados sus "dudas" de que acabe cerrando.



"Al margen de eso, el cierra no significa una reducción de empleo, sino al contrario, porque cuando las centrales nucleares están en stand by todavía necesitan mayor empleabilidad para poder llevar a cabo ese parón energético, pero vamos a ser prudentes porque incluso ambas empresas pueden estar coexistiendo durante bastante tiempo", ha concluido.