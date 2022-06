El PP extremeño asegura que "Cáceres no tiene aeródromo porque así lo ha querido la Junta"

Ep.

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, Víctor del Moral, ha asegurado que "Cáceres no tiene aeródromo porque así lo ha querido la Junta de Extremadura", y ha pedido la dimisión de la consejera de Movilidad y Transporte, Leire Iglesias, "por trabajar en contra de los intereses de los cacereños" y "no favorecer" el desarrollo socioeconómico de la capital cacereña.



Así se ha pronunciado este miércoles tras conocerse que el Ministerio de Transición Ecológica ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para el proyecto de construcción del aeródromo en la zona de Los Arenales, situada al noroeste de la capital cacereña a unos 7 kilómetros de distancia, dentro de una finca que el Gobierno regional del 'popular' José Antonio Monago compró en 2014 con Del Moral como consejero de Fomento.



Ante este "mazazo" el PP va a pedir la comparecencia en la Asamblea de Extremadura tanto de la consejera de Movilidad, como de la de Medio Ambiente, Begoña García, a las que considera "responsables" de que el proyecto no haya salido adelante por la "falta de interés" de la Junta de Extremadura la cual "ha quedado acreditada" por el tiempo que se ha empleado en la tramitación desde que en 2015 el PSOE recuperó el Gobierno regional.



Así, Después de casi 7 años de tramitación del proyecto, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica ha publicado la DIA desfavorable basándose en los informes que la Junta de Extremadura ha remitido al ministerio, que "son contradictorios", según Del Moral, por lo que evidencian que "la propia Junta de Extremadura se opone al proyecto de la Junta de Extremadura".



Con la DIA negativa "Fernández Vara tiene la coartada perfecta para no hacer el aeródromo de Cáceres", ha dicho el diputado 'popular', quien ha insistido en que el PSOE "nunca ha pensado en hacer el aeródromo por mucho que haya dicho que lo apoya".



En una rueda de prensa junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, Del Moral ha criticado que el BOE de ayer en el que se publica la resolución ministerial, "es el manual perfecto de cómo tardar dos legislaturas en conseguir una DIA negativa", ya que no es hasta septiembre de 2021 cuando se remiten todos los documentos al ministerio para que pueda pronunciarse sobre las posibles trabas medioambientales del proyecto.



Respecto a esas trabas, ha explicado que cuando se compró la finca de 296 hectáreas a la Fundación Valhondo por 444.000 euros, de las que se iban a utilizar unas 70 hectáreas para el aeródromo, "ésta era la única zona que no tenía acepciones ambientales", ya que la mayoría del término municipal de Cáceres está declarado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), pero "se hizo un estudio de viabilidad" y ese terreno sí reunía los requisitos para la infraestructura aérea.



Entonces llegaron las alegaciones de asociaciones ecologistas y lo que iba a ser una tramitación "exprés" no se admitió y hubo que acudir a una DIA ordinaria y empezar de cero a tramitar el proyecto, momento en el cual la Junta de Extremadura podría haber planteado otra ubicación y buscar otra alternativa, según ha dicho Del Moral.



"Ahora vienen las disculpas del Ayuntamiento de Cáceres y de la Junta de que la culpa es del PP", se ha lamentado el portavoz, que ha incidido en que el PSOE "no quiere" hacer el aeródromo. "Si quiere hacerlo, que busque el lugar apropiado", ha subrayado.



A la pregunta de que el informe medioambiental alude no solo a la protección de la fauna en la zona, sino al peligro que los pájaros pueden suponer para la propia aviación, el diputado ha ironizado con que la actuación de los animales es imprevisible y en las fincas no se puede poner un cartel de "prohibido entrar avutardas".



"UN NUEVO GOLPE"



En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, quien ha calificado este contratiempo como "un nuevo golpe" para el desarrollo de Cáceres y ha criticado las "falsas promesas" que realiza el alcalde Luis Salaya, que "no es capaz de sacar adelante ni un solo proyecto para la ciudad y no sabe lo que Cáceres necesita".



Además ha criticado que Salaya "no diera la cara" tras conocerse que se paralizaba el proyecto del aeródromo y fuera el concejal de Urbanismo quien compareciera ayer ante los medios para dar explicaciones. "Ni él (Salaya) cree en este proyecto ni lo pelea", ha espetado Mateos, que ha pedido al Ejecutivo local que escuche las necesidades de los empresarios y del sector turístico de la ciudad.



"Cáceres tiene un gobierno débil, flojo, poco reivindicativo y sometido a las directrices de Mérida", ha subrayado, al tiempo que ha pedido a Salaya "que se quite el traje del PSOE y se ponga el del alcalde" para que "dé un paso al frente y reivindique infraestructuras necesarias para la ciudad", ha concluido.