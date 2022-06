PSOE extremeño "no" renuncia al aeródromo de Cáceres tras la DIA negativa del Ministerio

Ep.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha indicado que su formación "no" renuncia al aeródromo de Cáceres tras la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa emitida por el Ministerio de Transición Ecológica sobre dicho proyecto, sino que "sigue apostando" por el mismo para que "sea en el futuro una realidad".



De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha dicho que su grupo no entiende cómo no prosperan proyectos como el del aeródromo de Cáceres anteponiendo al desarrollo humano que en el lugar donde se proyecta "hay unos sapos y unos galápagos".



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), Irene de Miguel, ha defendido que se entiende "perfectamente" la DIA negativa emitida sobre el aeródromo de Cáceres, puesto que "si hay aves no puede haber un aeródromo", ya que "se pone en peligro a las aves y a las personas que van en los aviones".



Así se han pronunciado dichos representantes parlamentarios a preguntas de los medios este martes --en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea-- sobre la publicación en el BOE de la DIA desfavorable por parte de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica al proyecto de construcción de un aeródromo en unos terrenos situados próximos a la carretera de Malpartida de Cáceres, a unos siete kilómetro de la capital cacereña.



PSOE



En concreto, Lara Garlito (PSOE) ha indicado que el Grupo Socialista en la Asamblea "no" renuncia al aeródromo de Cáceres tras la DIA negativa sobre dicho proyecto, sino que "sigue apostando" por el mismo para que "sea en el futuro una realidad".



Así, tras la DIA negativa emitida sobre dicho aeródromo, la formación apuesta por la vía de que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres "se pongan de acuerdo y trabajen de la mano para encontrar otras alternativas".



"Desde el Grupo Parlamentario Socialista no renunciamos al aeródromo de Cáceres, seguimos apostando por él. Con este informe que conocemos en este momento lo que apostamos es por la vía que la Junta de Extremadura y el ayuntamiento se pongan de acuerdo y trabajen de la mano para encontrar otras alternativas, pero el Grupo Parlamentario Socialista sigue apostando por el aeródromo de Cáceres y que sea en el futuro una realidad", ha espetado Lara Garlito.



CIUDADANOS



De su lado, David Salazar (Ciudadanos) ha dicho que su grupo no entiende cómo no prosperan proyectos como el del aeródromo de Cáceres anteponiendo al mismo que en el lugar donde se proyecta "hay unos sapos y unos galápagos".



"Se tumba (la DIA del aeródromo) debido a que entre otros motivos por lo visto allí hay unos sapos y unos galápagos, y nosotros este tipo de cosas no lo entendemos", ha espetado Salazar, quien ha preguntado "¿qué nos importan más, los jóvenes y el desarrollo de Extremadura o unos sapos y unos galápagos?"



En este sentido, ha ironizado con que si priman las especies animales sobre el desarrollo humano entonces debería declararse a Extremadura en su totalidad "parque nacional" y "echar el cierre" a la comunidad.



"Echamos el cierre a Extremadura, que lo declaren parque nacional en su totalidad y que lógicamente esto sea una especie de Cabárceno gigante en el que sólo vengan a visitarnos, sólo vengan a ver cómo se vivía hace 100 años y en el que puedan disfrutar de todo tipo de especies el resto de ciudadanos de España, de Europa, de donde sea, mientras los ciudadanos aquí se ven condenados a los salarios más bajos, se ven condenados a irse", ha lamentado el portavoz de Ciudadanos.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Mientras, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha defendido que se entiende "perfectamente" la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa emitida sobre el aeródromo de Cáceres, puesto que "si hay aves no puede haber un aeródromo", ya que "se pone en peligro a las aves y a las personas que van en los aviones".



Así, tras subrayar que en el lugar elegido para el aeródromo "puede haber accidentes fruto de la gran cantidad de aves", ha considerado que es "de cajón" que allí "no puede haber un aeródromo".



Además, en todo caso, ha considerado que dicho proyecto "no es una prioridad en cuanto a infraestructuras para la región". "Tenemos que sumar esta fiebre por los aeropuertos sin aviones y las carreteras sin coches y que tener una visión más sensata de las infraestructuras que necesitamos y que son prioritarias", ha espetado De Miguel.