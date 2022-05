Concluye la Feria de San Fernando de Cáceres con "gran" afluencia de público

El Ayuntamiento de Cáceres ha valorado "muy positivamente" la Feria de San Fernando, que se ha desarrollado "sin incidentes graves" y con "una gran afluencia de personas", tanto al recinto ferial como en la feria de día, que tras dos años sin poder celebrarse con normalidad por la pandemia de la Covid-19, ha vuelto a su formato tradicional y a su frecuente éxito.



En concreto, la concejala de Festejos, Fernanda Valdés, ha destacado la "normalidad" en esta feria tan esperada y ha resaltado que, a pesar de la gran afluencia de personas, no se han producido incidentes de gravedad ni tampoco ninguno relacionado con el tráfico, por lo que ha agradecido a la ciudadanía y a quienes han llegado de otras localidades a compartir estos días de feria, "su colaboración para que haya sido un éxito".



Y es que, según sus palabras, "la gente quería disfrutar tanto de las casetas como de la feria de día", ha resaltado la edil, quien ha añadido que ambas citas pueden convivir perfectamente porque son beneficiosas tanto para los caseteros como para los hosteleros con establecimientos en la ciudad, los cuales "han respetado en todo momento las normas" que marcó el Consistorio.



Según Valdés, los caseteros han valorado "satisfactoriamente" la feria como "una de las mejores", y han resaltado que tampoco ha habido incidentes a reseñar por la seguridad privada en las casetas. Por parte de las atracciones, los más pequeños han disfrutado de dos días con precio reducido en el Día de la Infancia, y también se ha favorecido la accesibilidad a las atracciones, como la noria que por primera vez ha sido accesible.



También ha habido dos horas sin música (de 20:00 a 22:00 horas) para las personas con alta sensibilidad auditiva, lo que ha contribuido a hacer "una feria más inclusiva", ha dicho la concejala.



CASETA MUNICIPAL Y SERVICIOS PÚBLICOS



En cuanto a la caseta municipal, que fue adjudicada 'in extremis' y que ha recibido críticas por la falta de programación y por la poca afluencia de público, la concejala ha destacado que "un gran número de personas" siguió allí la final de la Champions League en la noche del sábado, ya que se decidió instalar una pantalla para que se pudiera disfrutar del partido en el que el Real Madrid consiguió su décimo cuarta Copa de Europa.



También las marionetas de Peneque el Valiente y Gorgorito han congregado un año más a la infancia y los adultos en el Paseo de Cánovas, "y también muchas personas se han acercado a la Feria de Muestras con los mejores productos extremeños y el espacio para las asociaciones solidarias que han vendido sus productos para recaudar fondos y seguir con la labor tan importante que llevan a cabo en la ciudad", ha dicho Valdés.



En cuanto a la limpieza viaria, se ha desarrollado sin incidencias, aunque se tuvo que solicitar colaboración de la Policía Local el viernes y sábado para ayudar a despejar a las ultimas personas que quedaban en la zona de las casetas a primera hora de la mañana para poder efectuar los trabajos. Se han recogido 54.000 kilos de residuos, 16.000 menos que en 2019.



La concejala ha recordado que el servicio de autobuses se reforzó con 59 autobuses, y el jueves fueron 9.200 viajeros, el viernes 9.813, y el sábado fue el día de mayor afluencia con 12.663 personas. Para resolver el problema de la gente que acudía sin mascarilla los primeros días el ayuntamiento dotó con 10.000 mascarillas al servicio.



De hecho, tal y como informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa, el nivel de uso del autobús urbano es parecido al de la edición de 2019 "a pesar de que aún existen reticencias al uso del autobús por miedo al Covid", ha apuntado.



También desde el servicio de RadioTaxi se ha valorado de forma satisfactoria tanto la feria como la preferia, con mucha afluencia, y también el ayuntamiento cacereño dotó de 1.800 mascarillas a los taxistas para aquellos pasajeros que no las llevaran. El Gobierno local ha agradecido el trabajo que han realizado los taxistas durante estos días "contribuyendo a que la feria haya sido más segura".



Finalmente, el equipo de Gobierno ha destacado el trabajo llevado a cabo por la Policía Local y los cuerpos y fuerzas de seguridad, por DYA y Ara y Cruz Roja y todas la asociaciones y organizaciones que han colaborado, así como de la ciudadanía, "para que el regreso de la feria haya sido un éxito", ha concluido Valdés.