Convocatoria para presentar propuestas creación contemporánea para Filare 2022 Alcuéscar

La Dirección General de Accesibilidad y Centros y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) han abierto la convocatoria para la presentación de propuestas de creación contemporánea, de tema libre, en cualquiera de los tres emplazamientos disponibles en Alcúescar, localidad elegida para albergar el próximo mes de julio Filare 2022.

En concreto, se trata de un proyecto de accesibilidad e inclusión a través de la creación y la innovación en el medio rural que promueve la vicepresidencia segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Así pues, el plazo de presentación de trabajos se cierra el 24 de junio y se podrán presentar todo tipo de propuestas con total libertad temática y de materiales, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

De este modo, los tres proyectos seleccionados recibirán, cada uno de ellos, 4.200 euros, de los que 2.200 serán en concepto de producción artísticas y los otros 2.000 euros como honorarios profesionales.

La convocatoria se abre a todos los formatos de creación contemporánea (instalación, arquitectura efímera, arquitectura inclusiva, performance, pintura o arte sonoro), y su objetivo es "potenciar la diversidad de expresión, la inclusión en los modos de hacer y pensar y destacar aquellos formatos que inciden directamente sobre los entornos construidos, espacios para la cooperación con la comunidad local y la población más vulnerable en materia de accesibilidad".

Las propuestas deben ser originales y no premiadas con anterioridad, no pueden suponer daños al contexto o entorno (edificaciones, mobiliario e infraestructuras, animales, vegetación, etc.) y sumarse a la sostenibilidad con el uso de materiales o técnicas respetuosos con el medio ambiente.

Cabe destacar que el pasado año tuvo lugar la primera edición Filare en la Playa de Orellana la Vieja, con la creación 'Campo [Rosa] de Piedras Hincadas' de la arquitecta Greta Crespo.

Finalmente, señala que Filare se circunscribe dentro de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea, que pretende aunar sostenibilidad, inclusión y estética para crear un nuevo estilo de vida que requiera menos carbono, que sea inclusivo y asequible para todas las personas.