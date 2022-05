La Feria de Cáceres encara su semana grande encendiendo este martes el recinto ferial

Ep.



La Feria de San Fernando de Cáceres enciende el recinto de forma oficial mañana martes, día 24, con el castillo de fuegos artificiales para encarar la semana grande de las fiestas que tendrá como plato principal el concierto de Izal el sábado, día 28.



El recinto ha abierto ya el pasado fin de semana en la preferia con algunas casetas sin ocupar, aunque la municipal y la del mayor sí funcionarán finalmente a partir de mañana tras ser adjudicada su gestión el pasado viernes por un importe de 29.650 euros.



En total, habrá nueve casetas privadas y las dos municipales, por lo que esta zona de copas no se ha cubierto en su totalidad tras los dos años sin celebrarse la feria por la pandemia y la edición de septiembre del año pasado, que se realizó con atracciones pero sin casetas.



Unas atracciones que ya han funcionado este pasado fin de semana con una buena afluencia de público a las instalaciones que se espera vaya creciendo a lo largo de la semana, hasta el domingo, día 29, cuando se apagarán las luces de nuevo hasta el año que viene.



Así, el encendido oficial será a las 23,00 horas de mañana martes con la presencia del alcalde Luis Salaya y otros miembros de la corporación municipal que accionarán el botón para encender los 514.375 puntos de luz led repartidos en 60 arcos festivos especiales, y una portada luminosa principal de 16 metros de ancho por 12,50 metros de alto.



"La gente tiene muchas ganas de fiesta y de no entrar en su casa", ha dicho este lunes la concejala de Festejos, Fernanda Valdés, que ha explicado que este año se ha optado por un portón central "más moderno" que recuerda a los cuadros de Miró.



Toda la iluminación decorativa instalada en el recinto ferial incorpora tecnología de led en el 100% de sus adornos luminosos por lo que se gana en eficiencia. La instalación tendrá una potencia de 41,15 kilowatios, y en cuanto al sonido, habrá dos horas sin música, de 20,00 a 22,00 horas, todos los días para favorecer a las personas con alta sensibilidad auditiva.



En cuanto a la programación de la feria, que este año cuenta con un presupuesto de 285.000 euros, el segundo día del niño será este martes, día 24, mientras que las tradicionales marionetas de Peneque el Valiente y Gorgorito estarán presentes en el Paseo de Cánovas, a partir de las 12,30 horas, los días 27, 28 y 29 de mayo.



CONCIERTO DE IZAL Y FERIA DE DÍA



El punto fuerte de la programación de las ferias es el concierto del grupo Izal en el recinto hípico donde aterrizarán con su gira 'Hogar' el sábado 28. La actuación comenzará a las 23,00 horas, pero los asistentes podrán ver la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool en las pantallas gigantes que la organización pondrá en el recinto, y para ello se abrirán las puertas a las 20,00 horas.



También se ha autorizado la feria de día en los bares del centro que se podrá celebrar desde el 24 al 29 de mayo en horario de 13,00 a 20,00 horas y solo en las vías peatonales o semi-peatonales que por sus características lo permitan. Siempre se deberá dejar libre una zona de paso por lo que cada establecimiento solo podrá utilizar su espacio de terraza y podrá optar por instalar sus veladores habituales o mostradores para apoyar bebidas y comida, pero nunca con cañero, neveras o barra para servir.



La música ambiente será a través de un único hilo musical, y los conciertos de pequeño formato en zonas de terrazas, así como de charangas, deberá realizarse fuera de los horarios comprendidos entre las 15,00 y 17,00 horas, para garantizar un tiempo de descanso a los residentes. Las charangas serán itinerantes y no podrán permanecer fijas en un mismo lugar, para evitar que las molestias por ruidos sean constantes.



También se permitirá la utilización de pantallas de televisión en las terrazas solo para el sábado día 28 de mayo y durante el tiempo estricto de la final de la Champions.



Para facilitar el traslado al recinto ferial, el ayuntamiento pondrá marcha, como viene siendo habitual, un servicio especial de autobuses, desde el día 24 hasta el día 29, con salida desde la parada de la avenida Alemania, a partir de las 17,00 horas, salvo el viernes 27, sábado 28 y el domingo 29, que se iniciará a las 16,00 horas. Durante los días de la feria se pondrá en marcha 59 autobuses para facilitar el desplazamiento en transporte público al recinto ferial.