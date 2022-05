Incautados cerca de 500 artículos falsificados en dos actuaciones en provincia de Cácere

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a los Puestos de Logrosán y Valdefuentes (Cáceres), han realizado varias actuaciones en la provincia en las que han sido intervenidos numerosos artículos falsificados valorados en más de 65.000 euros.



Por estos hechos han sido investigados tres hombres como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



En concreto, la primera de las actuaciones tuvo lugar a principios del mes de mayo, durante la celebración de la I Feria Gastroalimentaria, Turismo y Deporte, que se celebró en la localidad cacereña de Logrosán.



En dicha localidad, los agentes intervinieron más de 50 accesorios entre bolsos, cinturones, gorras y otros artículos de diferentes marcas registradas que, aparentemente, habían sido falsificados, ya que presentaban signos evidentes de ser imitación de productos originales de conocidas marcas comerciales, y que estaban puestos a la venta del público en general a través de un puesto de venta ambulante.



Todos estos artículos fueron intervenidos y puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Logrosán (Cáceres), instruyéndose al vendedor, un vecino de Villanueva de la Serena (Badajoz), las correspondientes diligencias por un delito contra la propiedad industrial.



La segunda de las actuaciones tuvo lugar el pasado día 6 de mayo cuando, con motivo de los servicios establecidos en prevención de la seguridad ciudadana, con ocasión de la celebración del Festival Womad 2022, agentes pertenecientes al Puesto de Valdefuentes (Cáceres) observaron en los accesos a Cáceres, por la carretera A-58 (Cáceres-Trujillo), a dos personas que se encontraban ejerciendo la venta ambulante de bolsos de conocidas marcas.



Tras solicitar a los vendedores factura de compra de los artículos puestos a la venta, estos manifestaron que no disponían de la misma y no pudieron acreditar su origen legal.



Además, en la furgoneta en la que los vendedores se desplazaban, se localizaron gran cantidad de artículos entre los que se encontraban bolsos, zapatillas y ropa de distintas y reconocidas marcas comerciales.



Ante el hecho de que los artículos localizados pudieran ser falsificados, procedentes de contrabando o de origen fraudulento, los agentes se trasladaron, junto con los dos vendedores, hasta dependencias oficiales de la Guardia Civil, al objeto de esclarecer los hechos y poder determinar el origen de la mercancía.



Finalmente, no pudo acreditarse su legalidad o lícita procedencia, y ante las evidencias de la supuesta falsedad de los mismos, en cuanto a sus marcas y logotipos, los agentes procedieron a la intervención de todo el material y a la investigación de los dos hombres, vecinos de Madrid, como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, tras lo que se procedió a la preceptiva instrucción de diligencias por estos hechos.



Por tanto, con estas actuaciones, la Guardia Civil trata de prevenir y evitar el tráfico de productos ilegales, teniendo en cuenta que la venta de los mismos, además de ser una actividad ilícita, defrauda a la hacienda pública, sumando a que, los productos falsificados, no reúnen los mínimos requisitos y garantías de calidad y seguridad.