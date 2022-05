Feria San Fernando Cáceres regresa a su formato tradicional y abrirá recinto este jueves

Ep.



La Feria de San Fernando de Cáceres, que encenderá de forma oficial el recinto ferial el martes día 24 a las 23,00 horas, abrirá sus puertas este jueves día 19 con la preferia, en la que funcionarán las atracciones y las casetas, de manera que los festejos se prolongarán hasta el domingo día 29 de mayo.



De esta forma, la capital cacereña disfrutará de once jornadas festivas, regresando a su formato tradicional en el que se consolidan las actividades en dos fines de semana.



También habrá dos días del niño (viernes 20 y martes 24) con descuentos en las atracciones; y horario sin música para las personas con alta sensibilidad auditiva, que será todos los días de 20,00 a 22,00 horas.



En cuanto a las casetas, se instalarán 9 privadas con el mismo modelo de adjudicación que se realizó en 2020 pero que no se pudo llevar a efecto por la pandemia, así como la municipal y la del mayor "que están en licitación", según ha indicado el alcalde, Luis Salaya, que ha ofrecido los datos de la feria tras participar en la plantación de árboles dentro del proyecto 'Apadrinamos el Parque de Israel', que realizan alumnos del Colegio María Auxiliadora.



El presupuesto para estas ferias ronda los 267.000 euros, a los que hay que añadir lo que se destina a la feria de muestras de gastronomía y de artesanía que se instala en el Paseo de Cánovas, del 24 al 29 de mayo.



Así, la inauguración oficial del recinto ferial, con el encendido de luces y el castillo de fuegos, tendrá lugar el martes día 24 a partir de las 23,00 horas, aunque la programación arrancará con el Concurso Hípico Nacional de Saltos este próximo fin de semana.



Respecto a la programación infantil, no faltarán a su cita las marionetas de Peneque el Valiente y Gorgorito que estarán presentes en el Paseo de Cánovas, a partir de las 12,30 horas, los días 27, 28 y 29 de mayo



FERIA DE DÍA



La Feria de Día se desarrollará del 24 al 29 de mayo, en horario de 13,00 a 20,00 horas, y los bares podrán sacar a la calle mostradores en sus zonas de terraza, pero sin cañeros; y colocar decoración y amenización musical. "Fomentaremos la utilización de vasos reutilizables para minimizar el plástico en todo lo posible como ya hemos hecho en otros eventos", ha incidido el alcalde.



Salaya ha avanzado que no se va a cortar al tráfico de ninguna calle, por motivos de seguridad, "aunque se podrá limitar temporalmente el aforo por la aglomeración de personas, y habrá una vigilancia especial por la Policía Local", como ya se hizo en 2019.



"Nuestra feria cuenta con mucho público para cosas muy distintas, para vivirla en sus barrios, en el centro o en el ferial; y queremos ayudar a la hostelería que tan mal lo ha pasado por la pandemia para que se genere riqueza y puestos de trabajo. Queremos una feria para todos y segura", ha aseverado.



CONCIERTO DE IZAL Y CHAMPIONS



La programación de ferias incluye este un gran concierto en el recinto hípico a cargo del grupo Izal y su gira 'Hogar', que será el sábado 28 de mayo. El concierto comenzara a las 23,00 horas y los asistentes podrán ver la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool en las pantallas gigantes que la organización pondrá en el recinto, para lo que se abrirán las puertas a las 20,00 horas.



En cuanto a las actividades deportivas, se iniciarán con el LXXVII Concurso Hípico Nacional de Saltos Ciudad de Cáceres en el Recinto Ferial del 20 al 22 de mayo, de 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas, organizado por la Asociación Endurance Team.



Se celebrará el XXIV Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad, en la Ciudad Deportiva los días 21 y 22 de mayo, organizado por el Club Natación Cáceres Los Delfines; el Campeonato Clausura Judex BTT de Ciclismo, en el Parque Vía de la Plata (Circuito Montesol) el 22 de mayo, organizado por la Asociación Deportiva Escuela de Ciclismo Cáceres Bike; y el XXXVI Torneo de Esgrima Cáceres Patrimonio de la Humanidad, en el pabellón Juan Serrano Macayo el día 29 de mayo a partir de las 9,00 horas, organizado por el Club de Esgrima San Jorge.



"En 2021 hicimos un esfuerzo y celebramos las Ferias y Fiestas de San Miguel con diversas actividades. Este año recuperamos nuestra tradicional Feria de San Fernando en su formato habitual, como están deseando los cacereñas y cacereños", ha destacado el regidor municipal.



Asimismo, el ayuntamiento cacereño continúa con el compromiso en la lucha contra las agresiones y el acoso sexual, por lo que se instalará un Punto Violeta y se repartirá material informativo entre los feriantes y caseteros para saber cómo actuar en caso de producirse una agresión sexual.