Investigada por apropiarse indebidamente dinero de ciudadana ucraniana que había acogido

Una mujer está siendo investigada en la provincia de Cáceres por apropiarse indebidamente del dinero de una ciudadana ucraniana que había acogido en su hogar.



En concreto, los hechos tuvieron lugar el pasado día 29 de abril, cuando la denunciante, que había llegado a España como refugiada junto a varios perros y fue acogida por otra mujer en una localidad situada en el noreste de la provincia de Cáceres, denunció ante la Guardia Civil haber sido víctima de una apropiación indebida.



Así pues, informó de que la mujer que le había acogido, supuestamente, se había apropiado de 1.000 euros que una amiga le había mandado a una cuenta PayPal de la que la mujer investigada es titular, al no disponer ella de cuenta bancaria en España donde poder recibir ese dinero.



La denunciante reclamó en "numerosas ocasiones" el dinero, pero no consiguió que le fuera entregado, como tampoco consiguió que le fueran devueltas varias prendas de ropa ni los perros con los que había llegado a España, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Tan pronto como la Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos, abrió una investigación para tratar de esclarecer los mismos, procediendo finalmente a la investigación de la mujer española por un supuesto delito de apropiación indebida, remitiendo las diligencias instruidas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Navalmoral de la Mata (Cáceres).



Para evitar que los ciudadanos ucranianos refugiados en España, puedan ser víctimas de delitos como este, la Guardia Civil ha elaborado una guía con una serie de recomendaciones.



Entre ellas, se indica que, si es ucraniano y tiene todas las pertenencias y recuerdos encima que no se permita que otros las puedan arrebatar, además de ofrecer el teléfono 062, disponible las 24 horas del día.



También apunta que no es aconsejable disponer de grandes cantidades de efectivo en el domicilio y aconseja evitar comentar los planes con desconocidos o en las redes sociales, así como disponer de todos los efectos de valor en el mismo lugar.



De igual forma, la Guardia Civil ha sugerido fotografiar las joyas y otros efectos de valor, anotando su número de serie, ya que este "sencillo paso", facilita la labor de recuperación del objeto en caso de robo.