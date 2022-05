PSOE provincial de Cáceres destaca que Extremadura tiene ahora 40.000 parados menos

Así, lo ha señalado el secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, tras la reunión mensual de la Ejecutiva del PSOE de la provincia de Cáceres, donde se han tratado diversos temas de la actualidad política.

Según Morales, frente "a propuestas políticas que se dedican a difundir odio y mentiras, hay un gobierno que trabaja por y para la ciudadanía, apegado al territorio y estimulando la economía local con medidas que responden a las necesidades reales de los municipios".

Además, ha añadido que "no es casual que los datos de empleo entre un gobierno que le dio la espalda a la ciudadanía de esta tierra, y otro que centra todo su esfuerzo en mejorar la vida de las personas, sean tan definitorios. A pesar de una pandemia y de una guerra, Extremadura tiene 40 mil parados menos con el PSOE que con el PP de Monago. No es suficiente, pero sabemos que vamos por el camino correcto que no es otro que el de la inclusión y el progreso".

Junto con ello, el PSOE de la Provincia de Cáceres ha aplaudido la participación en las elecciones al campo en Extremadura, que han transcurrido "sin ninguna incidencia", y por el que agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas han elegido a quienes quieren que sean sus representantes en el Consejo Agrario de la región.

Además, la formación ha extendido la felicitación a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura por la organización de estos comicios, un procedimiento que sólo siguen cuatro CCAA -incluida la extremeña-, lo que "demuestra la calidad democrática y representatividad del campo extremeño".

Por otra parte, la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres han recordado también a Julián Muñoz 'Tito', recientemente fallecido en un accidente en una finca de Portaje.

La Ejecutiva ha trasladado a la familia y compañeras y compañeros de Monroy su "más sentido pésame", y ha reconocido la implicación y compromiso de 'Tito' con las ideas y el proyecto socialista, al tiempo que ha ofrecido todo su "apoyo y amistad para superar tan sensible pérdida".

El PSOE de la provincia de Cáceres también ha felicitado a toda su militancia por el reciente 143º aniversario de la fundación del PSOE, un partido "nacido para luchar por la igualdad, la libertad y el progreso de toda la ciudadanía y de todos los territorios".

Y, Morales ha concluido que, "desde aquí queremos recordar que nuestra responsabilidad es ser útiles. Nuestro deber es servir a la ciudadanía. Nuestro orgullo es defender la igualdad por encima de todos los valores. Casi un siglo y medio construyendo convivencia, pluralidad y progreso".